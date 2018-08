A Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul comemora 9 anos transformando vidas

O irmão que acompanhava diariamente os ensaios da irmã mais nova e se apaixonou por música; o menino que conheceu o violino aos 13 anos e hoje é spalla; a menina que sempre sonhou em ser musicista e, após oito meses de aulas, é solista. A OJRS (Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul) completa nove anos recheados de histórias emocionantes, de desafios, persistência, mas, acima de tudo, superação. Para celebrar a data, a OJRS preparou um concerto especial na próxima quarta-feira (15), a partir das 19h, no Teatro do Centro Histórico e Cultural da Santa Casa (Avenida Independência, 75, em Porto Alegre). A entrada franca mediante retirada de senhas uma hora antes do evento.

A apresentação é o 3º Concerto da Temporada Oficial, apresentada pelo Ministério da Cultura, Secretaria de Estado da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer e Banrisul. O evento terá a estreia de três jovens solistas: Maria Clara Santos da Silva, no oboé, Elisabete Sophia Reis Venção, na flauta e Aarão Braga Dutra, no clarinete. “Também vamos mostrar a nossa evolução sinfônica com as suítes dos ballets de Tchaikovsky”, orgulha-se o maestro Telmo Jaconi.

São nove anos fazendo parte de lindas histórias de vida de crianças e adolescentes. “O nosso objetivo é, e sempre será, proporcionar transformação social através da música”, avalia Carla Zitto, presidente da Associação Orquestra Jovem. “Oferecemos um trabalho educacional pleno, capaz de ir além da profissionalização musical, desenvolvendo valores como autodisciplina, respeito, criatividade, convivência e senso colaborativo em grupo”, complementa Zitto.

O jovem Marco Aurélio de Carvalho Domingos é um desses casos. Participante desde o início do projeto, em 2009, o guri que hoje tem 22 anos se esforçou muito para conquistar tudo o que alcançou: o posto de spalla (primeiro violinista da Orquestra), uma aprovação na Faculdade de Música da UFRGS, muitos cursos em direção de orquestras e a importante missão de reger os colegas sempre que necessário. “O Marco é um exemplo de esforço, dedicação e persistência. Ele entrou no nosso projeto com 13 anos sem saber nada de música e, hoje, é uma referência para os nossos alunos iniciantes”, conta, emocionado, o maestro Jaconi. “Agregamos o seu talento e toda a formação recebida aqui dentro ao projeto da Orquestra”, avalia Zitto.

Os irmãos Henrique e Lara Almerindo Mendes, de 17 e 12 anos, também tem uma história emocionante com a Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul. Aos 10 anos, Lara foi selecionada para estudar violoncelo junto com a OJRS. Como era muito pequena e vinha de longe, já que a família mora em Viamão, o irmão mais velho, Henrique, tinha a missão de trazê-la e levá-la de volta para casa. Ele ficava na sede da Orquestra sentado, esperando a irmã. Até que um dia apareceu uma vaga e o jovem então com 15 anos, abraçou a oportunidade com unhas e dentes. Henrique começou a estudar fagote e, rapidamente, estava integrado à orquestra. Em julho, participou da apresentação da orquestra no Festival internacional de Campos do Jordão, em São Paulo.

São histórias como essas que motivam o trabalho diário da Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul. Tudo isso acontece graças à contribuição de empresas e pessoas físicas via leis de incentivos à cultura. “A Orquestra Jovem é um exemplo de como as leis de incentivo à cultura podem ajudar projetos que modificam a vida da comunidade e das pessoas que estão inseridas nela”, esclarece Zitto. São nove anos oferecendo oportunidades de vida para alunos da rede pública de ensino na faixa etária de 10 a 24 anos.

A sustentabilidade da Orquestra, assim como sua expansão e crescimento, é feita a partir do apoio dos sócios, empresas patrocinadoras, parcerias com instituições públicas, através de doações de pessoas físicas e das Lei de Incentivo à Cultura do Estado e Lei Rouanet.

