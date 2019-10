A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre inicia nesta quarta-feira uma série de concertos para o público infantil

Com o objetivo de apresentar o universo da música clássica às crianças e formar novas plateias, a Ospa (Orquestra Sinfônica de Porto Alegre) realiza nesta quarta e quinta-feira a primeira edição de sua série “Concertos Didáticos” em 2019. Os concertos serão apresentados às 14h e 15h30 em ambos os dias, totalizando quatro apresentações sob a batuta do maestro Arthur Barbosa.

A atividade, com entrada franca, tem como local a Casa da Ospa, no Centro Administrativo (avenida Borges de Medeiros nº 1.501, bairro Praia de Belas). O público-alvo desta semana são estudantes do primeiro ao sétimo ano do Ensino Fundamental, previamente inscritos desde agosto.

O programa contempla peças icônicas do repertório sinfônico, executados com a participação especial dos estudantes do Conservatório Pablo Komlós. Conforme a instituição, são “intervenções interpretativas de viés educativo, com os músicos apresentando as famílias de instrumentos, o papel do maestro e o funcionamento da orquestra”.

A OSPA é uma das fundações vinculadas à Sedac-RS (Secretaria da Cultura do Governo do Rio Grande do Sul). Os concertos da temporada 2019 são patrocinados, via LIC (Lei Federal de Incentivo à Cultura), pelas empresas Panvel, CMPC e Grupo Zaffari, com apoio de Ipiranga, Dufrio, Audio Porto, Thyssenkrup e Grupo Renner. A realização é de OSPA, Fundação Cultural Pablo Komlós e Sedac.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 3222-7387 ou então por meio do site www.ospa.org.br. Confira, a seguir, o repertório selecionado para a gurizada:

– “As Ruínas de Atenas” (Ludwig van Beethoven);

– Trish TRash Polka (Johann Strauss II);

– 5ª Sinfonia / 1º movimento (Ludwig van Beethoven);

– “Trenzinho Caipira” (Heitor Villa-Lobos);

– “Marcha Imperial” (John Williams);

– “Pegasus Fantasy” (Hiroaki Matsuzawa) / Arranjo de Inacio Saldanha;

– “Vassourinhas” (Matias da Rocha) / Arranjo de A. Barbosa.

Doações

Até o dia 28 de dezembro, todo contribuinte que declara o seu IR (Imposto de Renda) pode reverter até 6% do tributo a pagar em doação para a Ospa, conforme tabela dos limites de incentivos federais das pessoas físicas.

Em vez de pagar integralmente o valor do imposto para o governo federal, uma pequena parte pode ser deduzida, através de um formulário, e doada a projetos culturais.

As iniciativas privadas também podem participar, deduzindo até 4% do imposto devido, e ampliar as ações de responsabilidade social empresarial.

“Na Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, o dinheiro arrecadado é utilizado para promover a série ‘Música de Câmara’, que leva música de concerto a museus e espaços culturais de Porto Alegre de forma gratuita”, ressalta o site oficial da funação.

“Essas doações também possibilitam que a Ospa conte com a participação de maestros e solistas internacionais para os concertos realizados na Casa da Ospa, além de oferecer ingressos para estudantes ao preço de R$ 10”, acrescenta.

(Marcello Campos)

