A Ospa vai à Sbørnia com convidados especiais

A partir desta quarta-feira (27), os ingressos para o espetáculo “A Ospa vai à Sbørnia” estarão à venda nas lojas Multisom (Andradas, Iguatemi, Praia de Belas e Total). Entre as participações especiais do encontro da Ospa com o universo de Tangos e Tragédias estão Vitor Ramil, Nei Lisboa, Cláudio Levitan e os coros jovem e adulto da Ospa e da Escola de Samba Imperatriz Dona Leopoldina.

