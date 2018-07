A paciência chega ao fim

Os candidatos ficam obrigados a mudar o disco. Os eleitores exigirão seriedade e pressa na solução dos gravíssimos problemas enfrentados pelo setor público. Administrar corretamente não é um presente, mas um dever.O primeiro desafio dos que vão concorrer é se adequar à realidade enfrentada pela maioria do povo, que enquadra as despesas ao que ganha. A pergunta que os pretendentes a mandatos devem responder: é possível viver dentro do orçamento? Os que silenciarem estarão mostrando o defeito tradicional: jogar a conta pesada para os próximos governantes. A propósito, o pagamento de juros da dívida pública, desde 1º de janeiro até ontem, estava em 234 bilhões de reais. É o valor dos orçamentos dos Ministérios da Saúde e da Educação somados para todo o ano.

Cardápio completo

Depois do Centrão, bloco formado por PP, DEM, PRB, PR e Solidariedade, surge o Centrinho. Reúne PRTB, Podemos, PSC, PRP, Patriotas, PTC, DC (antigo PSDC), Avante e PROS. Salada de letrinhas que pretende saciar a fome de poder.

Frente trabalhista

O Solidariedade, de Claudio Janta, realizou a convenção estadual ontem no plenário lotado da Câmara de Porto Alegre. Foi anunciado apoio a Jairo Jorge para o Piratini. Terminou com bateria e passistas de escola de samba.

O que falta

O carro da economia brasileira não pode ficar parado com medo da curva. O governo precisa ajudar, tirando o pé do freio. Para acelerar, é indispensável que faça a sua parte, tocando em frente a reforma tributária. Está mais do que provado: o sistema é complicado e ineficiente.

Faltou continuidade

O secretário estadual da Fazenda, Orion Cabral, em 1992, incentivou técnicos de nível superior a viajarem para países desenvolvidos. Voltaram com relatórios detalhados sobre o que era preciso fazer, visando a simplificação da legislação tributária. Com a troca do governo, dois anos e meio depois, os relatórios adormeceram numa gaveta.

Retardam ao máximo

Em Brasília, costumam dizer que será tarefa de uma geração a concretização das reformas. Fica cada vez mais claro que essa geração ainda não nasceu.

Alto risco

Gestões irresponsáveis na União e em governos estaduais e municipais levaram milhares de pessoas a abrir processos na Justiça. Discutem volume assustador de ações, cujo valor estimado é de 1 trilhão de reais. Única certeza: sabe-se do bolso de quem sairão as indenizações.

Primeiro a se manifestar

Esta coluna, ontem, sugeriu a criação do Observatório dos Jatinhos para acompanhar as viagens de candidatos à Presidência da República. A assessoria de Jair Bolsonaro informou ontem: não foram poucas as ofertas de empresários, mas ele recusará todas. Continuará percorrendo o país em aviões de carreira.

Radiografia da crise

Reclamação dos lojistas: está difícil vender, mais difícil ainda receber.

Espiral

O presidente Fernando Henrique Cardoso durante uma entrevista a 30 de julho de 1995: “Tem que fazer a reforma da Previdência? Tem. Dói? Dói. Passados 23 anos, o déficit do setor não parou de subir. Parece que ninguém percebeu.

Em alta

Bariloche tem a melhor temporada de inverno desde 2008. Nas pistas de gelo, 11 mil esquiam por dia. Ao todo, serão 500 mil turistas, dos quais 50 mil brasileiros.

Ácidos

Os ingleses não perdoam. Uma das manchetes do jornal Financial Times: “Libra afunda mais rápido do que Neymar.”

Desvirtuaram

A palavra fazenda vem da língua latina e significa coisas que devem ser feitas. O Ministério e a maioria das Secretarias da Fazenda no país deveriam e não evitaram o desperdício astronômico do dinheiro público.

