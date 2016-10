A partir de agora, os bolsistas que estudam no exterior com benefício do governo federal não têm mais obrigação de voltar para o Brasil. No entanto, para conseguir a liberação, o estudante precisa apresentar um projeto de pesquisa científico-tecnológica que envolva o País e que será avaliado por três especialistas.

Uma portaria publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (19) regulamentou a medida. O pedido de permanência no exterior terá de ser feito no mínimo 90 dias antes da data prevista de retorno. Se aceito, o bolsista deixará de receber recursos da Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), órgão ligado ao MEC (Ministério da Educação).

Pela regra anterior, o aluno tinha de permanecer no Brasil por período igual em que esteve no exterior, com objetivo de aplicar os conhecimentos adquiridos para ajudar a alavancar a pesquisa e ciência brasileiras. (AG)

