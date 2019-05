A partir desta segunda-feira, a vacina contra a gripe estará disponível para qualquer pessoa em Porto Alegre

Com o encerramento da campanha nacional de vacinação contra a gripe para indivíduos pertencentes a grupos prioritários, a partir desta segunda-feira qualquer pessoa poderá ser imunizada na rede municipal de saúde de Porto Alegre. A medida, adotada por orientação do governo federal, é válida até o fim dos estoques.

Até o fim da manhã dessa sexta-feira, último dia da ofensiva contra doença, cerca de 70% do públicos-alvo haviam recebido a dose. A Secretaria Municipal de Saúde manterá o atendimento em todas as salas de vacina, em dias úteis – na maioria dos locais, o serviço será oferecido a partir das 8h, com horários de fechamento que variam das 17h às 22h.

A projeção do Ministério da Saúde era de 90% de cobertura dos segmentos prioritários na capital gaúcha – mais de 600 mil crianças (de seis meses a seis anos de idade, gestantes, trabalhadores da saúde, puérperas (mães até 45 dias pós-parto), índios, idosos, professores, doentes crônicos, policiais, presidiários, funcionários do sistema cercerário.

De todos esses os contingentes, apenas as puérperas, os índios e os professores superaram o índice esperado. Já as menores abrangências foram constatadas entre as pessoas com doenças crônicas, as gestantes e as crianças.

Levantamento parcial

Confira a seguir os dados parciais da vacinação em Porto Alegre, colhidos por volta do meio-dia:

– Crianças – 90.391 – 54.798 doses = 60,6%;

– Gestantes – 13.976 – 7.429 doses – 53,1%;

– Trabalhadores da Saúde – 82.464 – 56.398 doses – 68,4%;

– Puérperas – 2.297 – 2.139 doses – 93,1%;

– Indígenas – 595 – 870 doses – 146,2%;

– Idosos – 213.003 – 181.155 doses – 85%;

– Professores – 11.870 – 12.119 doses – 102,1%;

– Pessoas com doenças crônicas – 192.446 – 108.495 – 56,3%;

– Pessoas privadas de liberdade – 2.732;

– Funcionários do sistema prisional – 1.508;

– Funcionários da segurança pública – 3.499;

– Total – 7.739;

– Total de doses aplicadas em Porto Alegre de acordo com os registros no Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações às 10h de 31 de maio: 431.142 (de um total de 615 mil).

(Marcello Campos)

Deixe seu comentário: