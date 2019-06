A partir deste sábado, a Ospa oferece ingressos a 10 reais para estudantes de todo o Estado

A partir deste sábado, estudantes de todo o Rio Grande do Sul poderão assistir às apresentações da Ospa (Orquestra Sinfônica de Porto Alegre) pagando valores mais acessíveis pelo ingresso: além da meia-entrada garantida por lei, a instituição oferecerá bilhetes de espetáculos da série Pablo Komlós por apenas R$ 10.

Para participar da promoção, válida até o final do ano, é necessária a apresentação da carteira de estudante atualizada ou, no caso de alunos do ensino superior, um comprovante de matrícula do semestre vigente.

Segundo a Ospa, o objetivo é ampliar o contato do público jovem com a música erudita e possibilitar a esse segmento o contato próximo com um espaço da capital gaúcha que reúne os mais renomados regentes e solistas do mundo.

Desde o início deste ano, a série Pablo Komlós já trouxe à Ospa ao menos quatro concertistas estrangeiros, oriundos de cinco países diferentes. A lista abrange o violinista chinês Yang Liu, a harpista russa Liuba Klevtsova, o pianista polonês Rafael Lustchevsky e o maestro britânico Neil Thomson.

Os ingressos promocionais são limitados e podem ser adquiridos em dias de evento, das 14h às 17h, no local da apresentação) ou na bilheteria do Teatro do Bourbon Country, próximo ao shopping center Iguatemi (Zona Norte).

A iniciativa entra em vigor neste sábado, na Casa da Ospa, instalada no Centro Administrativo Fernando Ferrari (avenida Borges de Medeiros nº 1.501, bairro Praia de Belas). No programa, o ‘‘Concerto Para Piano Nº 26 Em Ré Maior, Op. 537 – Coroação”, de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), e a ‘‘Sinfonia nº 5’’, de Gustav Mahler (1860-1911).

Pink Floyd

No dia 7 de julho (domingo), no auditório Araújo Vianna, a Ospa destacará o universo psicodélico e experimental da banda britânica Pink Floyd, com um concerto-tributo sob a batuta do maestro Evandro Matté. No roteiro, faixas de cinco grandes discos da banda, em clássicos como “Wish You Were Here” (1975) e “Another Brick In The Wall” (1979).

Aliada da instrumentação clássica, a apresentação conta com a participação especial dos cantores Anaadi e Rafael Gubert, do guitarrista Johnny Macedo, do baixista de Gabriel Nunes, do pianista Paulo Bergman e do baterista Jorge Matte, além do próprio coro sinfônico e do coro infantojuvenil da Ospa.

“O concerto garante uma viagem no tempo pelos primórdios do rock, trazendo à tona a nostalgia de quem vivenciou a trajetória da banda e de quem cresceu a escutando”, promete a instituição. ‘Não é de hoje que a música sinfônica, com todo seu refinamento e erudição, flerta com o rock progressivo. Nos idos dos anos 1960 e 1970 não era raro que grupos de rock, especialmente ingleses, elaborassem músicas para serem executadas por orquestras.”

Intitulado ‘‘Pink Floyd Sinfônico’’, o show apresenta 11 composições de quatro épocas distintas da banda: a fase psicodélica, liderada por Syd Barrett e que teve a emblemática “Astronomy Domine”, o período em que o então quarteto gravou o antológico ‘‘The Dark Side of the Moon’’ (1973), a fase sob o comando de Roger Waters, que culminou no lançamento do “The Wall”, e a “gestão” de David Gilmour, mais melódica e profunda musicalmente.

(Marcello Campos)

