A partir do ano que vem, o Rio Grande do Sul terá uma “Escola Pública de Trânsito”

Nessa quarta-feira, a abertura da Semana Nacional de Trânsito (18 e 25 de setembro) no Rio Grande do Sul foi marcada pelo anúncio da criação da “Escola Pública de Trânsito” pelo governo do Estado. A instituição, voltada à formação de servidores, estudantes, pedestres, ciclistas, motoristas e motociclistas, deve entrar em operação a partir do ano que vem.

A Escola deve entrar em funcionamento juntamente com o calendário escolar, oferecendo um cronograma anual próprio de cursos temáticos sobre o assunto. Para chegar a todos os gaúchos, o governo contará com a parceria de prefeituras. Inicialmente, o foco de atuação será nos 18 municípios mais violentos do Estado e considerados como prioritários para as ações do programa “RS Seguro”.

“Não há esforço de governo com multas, sinalização ou obras de engenharia que supere a falta de educação no trânsito. É por isso que, depois de 22 anos do Código de Trânsito Brasileiro, preceituando a educação, nós estamos criando, finalmente, a Escola Pública de Trânsito”, afirmou o governador Eduardo Leite em cerimônia especial no Palácio Piratini.

“Para que possamos fazer em maior escala aquilo que já é feito por órgãos da sociedade, como a Fundação Thiago Gonzaga, de forma que os resultados também sejam em maior escala e para que possamos, assim, reduzir os indicadores de violência no trânsito”, complementou.

Já o seu vice, Ranolfo Vieira Júnior, destacou que a violência em todas as esferas, inclusive no trânsito, não envolve apenas a área da segurança pública: “Trata-se de um problema social, de saúde e até econômico. Não tenho dúvidas de que, por meio da educação, do engajamento e da conscientização sobre isso nós vamos conseguir reduzir os indicadores de acidentalidade e de vítimas no nosso trânsito”, disse Ranolfo Vieira Júnior.

Além de aulas presenciais e à distância, a “Escola Pública de Trânsito” contará com a ajuda de um personagem especial: a “Ônibas”, um ônibus de cílios longos que será conduzido por uma mulher. “Não é um simples símbolo de empoderamento feminino, mas é porque, no trânsito, as mulheres realmente dão exemplo: 91% dos acidentes com mortes ou lesão graves têm um homem na direção”, explicou a diretora institucional do Detran-RS , Diza Gonzaga.

Doado pela Marcopolo, o veículo levará crianças da periferia para conhecer pontos de referência da capital, como o Piratini e a prefeitura, enquanto ensina lições relacionadas ao trânsito. “Será uma aula de vida”, resumiu Diza, reconhecida pelo trabalho voluntário na presidência da Fundação Thiago Gonzaga e na coordenação do programa Vida Urgente, voltado à conscientização para um trânsito seguro e responsável.

Aulas itinerantes

Aproveitando ainda as atenções à Semana Nacional de Trânsito, o Detran (Departamento Estadual de Trânsito) gaúcho lançou o movimento “Empatia no Trânsito – Você no Lugar do Outro”, que levará aos meios de comunicação e às redes sociais a importância de se colocar no lugar do outro no trânsito, seja a pé, de bicicleta, skate, moto, carro, ônibus ou caminhão.

O Palácio Piratini quer dar à iniciativa mais que o status de campanha publicitária ou institucional, pois o objetivo é “inspirar e desencadear o engajamento de toda a população gaúcha para a cultura do bem nas relações do trânsito”, frisou o site oficial do Executivo. “As políticas públicas de trânsito talvez sejam as mais abrangentes de um governo, porque impactam, diretamente, na vida de todo mundo, afinal, qualquer pessoa precisa se deslocar. Mas de nada adianta investir nas ruas e estradas, se não houver empatia.”

(Marcello Campos)

