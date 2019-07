A partir do dia 22, o entorno da Rodoviária de Porto Alegre terá uma faixa externa somente para ônibus que passam pelo local

Encerrada a etapa de requalificação asfáltica, a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) deve concluir nesta segunda-feira a sinalização da faixa exclusiva para ônibus no entorno da Estação de Rodoviária de Porto Alegre. O novo sistema deve entrar em operação no dia 22 deste mês, após um período de acompanhamento e orientação a motoristas e usuários.

São cerca de 200 metros, demarcados por por placas e pintura azul contínua. A circulação será restrita aos veículos do transporte colertivo de segunda a sexta-feira, das 6h às 20h, no sentido Bairro-Centro. Dados da prefeitura indicam que circulam diariamente por essa área 68 linhas urbanas e 200 mil passageiros.

O embarque e desembarque de passageiros também foi reorganizado, com a redistribuição de linhas por eixo urbano, ficando no embarque “A” as que atendem as avenidas Ipiranga, Bento Gonçalves, Edgar Pires de Castro, Nonoai Cavalhada e Padre Cacique. É onde também ocorrerá o acesso de passageiros das linhas Madrugadão e Circular Centro. Já o embarque “B” será destinado às linhas que fazem o eixo das avenidas Osvaldo Aranha e Protásio Alves.

A distribuição das linhas entre os pontos de embarque levou em consideração o eixo viário de atuação de cada uma delas, a quantidade de linhas e viagens em cada ponto de parada, e o volume de passageiros transportados. Cada ponto de parada tem condições de receber três ônibus por vez, da mesma forma que as estações dos corredores de ônibus. Todos os três abrirão as portas e não vão parar novamente após arrancarem. A intenção é minimizar o deslocamento do usuário na escolha de sua linha conforme a parada de ônibus.

Segundo a EPTC, a medida permitirá uma redução média de seis para dois minutos no tempo do deslocamento do transporte coletivo naquela área. “O ganho de quatro minutos representa, em média, 8% do tempo de viagem das linhas beneficiadas. Atualmente, é registrada lentidão já na descida da Rua da Conceição para a Rodoviária, pelo fluxo intenso de veículos, principalmente, nos horários de pico”, explica o diretor técnico do órgão, Marcelo Hansen.

Os demais veículos não terão redução de faixas de trânsito, com a readequação das pinturas no local. Com o novo redesenho das faixas, ao todo serão duas para o transporte coletivo, permitindo a ultrapassagem entre os ônibus, e três para os demais veículos. Também está sendo instalada nova sinalização no entorno, como no Largo Vespasiano Veppo.

Prioridade ao transporte coletivo

Ao anunciar a medida, a prefeitura garante que as medidas de priorização do transporte coletivo contribuem para a regularidade da operação e mais agilidade nas viagens, o que auxilia na diminuição do tempo de deslocamento dos usuários: “Isso atrai novos passageiros, pois melhora a qualidade do serviço. Além disso, com viagens mais rápidas, sem congestionamento, é possível economizar combustível”.

O artigo 184 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro) determina que a circulação dos demais veículos na faixa ou via de tráfego exclusiva é considerada infração gravíssima. A punição inclui multa de R$ 293,27 e sete pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação), além de recolhimento do veículo.

(Marcello Campos)

Deixe seu comentário: