A pesquisa Datafolha diz que Marina Silva venceria Jair Bolsonaro no segundo turno para a Presidência da República

A ex-senadora Marina Silva (Rede) e o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) estariam à frente de Jair Bolsonaro (PSL) nas simulações de segundo turno propostas pelo instituto Datafolha a quase 3.000 eleitores em todo o Brasil, entre os dias 6 e 7 de mês. Entre os dois, no entanto, apenas Marina tem vantagem superior à margem de erro, de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

A pesquisa, divulgada pelo jornal Folha de S. Paulo na madrugada deste domingo, mostra que a pré-candidata da Rede teria 42% das intenções de voto, contra 32% do deputado do PSL em uma eventual disputa direta. O instituto mostra que brancos, nulos e indecisos, neste cenário, somariam 26%.

Já a vantagem de Ciro sobre Bolsonaro é de apenas dois pontos percentuais (36 a 34%) e, portanto, eles estão tecnicamente empatados. Caso os pré-candidatos do PDT e do PSL estivessem na segunda etapa, um número próximo ao da intenção de voto de ambos, 31%, não optaria nem por um nem pelo outro.

Ciro Gomes e Marina são os dois são os pré-candidatos que, de acordo com o levantamento do instituto, disputam vaga para enfrentar Jair Bolsonaro em um eventual segundo turno, nos cenários em que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não consta da lista apresentada aos eleitores. Condenado em segunda instância, Lula está tecnicamente impedido de disputar a eleição, segundo o atual entendimento da Lei da Ficha Limpa.

Marina Silva afirmou ser necessário que se abra o diálogo com a grande parcela da população brasileira que ainda não decidiu em quem votar nas próximas eleições.

“A pesquisa Datafolha de hoje é o retrato de um momento e indica que ainda temos muito trabalho pela frente. Agradeço as pessoas que tem manifestado apoio e acreditado no nosso projeto. Precisamos dialogar com os cerca de 30% de eleitores que poderiam votar em branco, nulo, em ninguém ou ainda não sabem em quem irão votar”, declarou a ex-senadora.

PT comemora

Enquanto o PT comemorou a liderança do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas intenções de voto, o candidato Jair Bolsonaro (PSL-RJ) criticou o instituto.

Preso há dois meses, o petista tem 30% de acordo com o levantamento realizado pelo Datafolha. Bolsonaro lidera nos cenários em que Lula está ausente, com 19% das preferências. “O Brasil já sabe que vai ser feliz de novo. Lula, além de ser líder isolado, vence em todos os cenários”, apontou a publicação da conta oficial do PT no Twitter.

Já o deputado Jair Bolsonaro (PSL-RJ) publicou um vídeo na rede social em que critica o Datafolha. O candidato classifica a pesquisa de “vexame” e diz que outro instituto o aponta como líder nas pesquisas. Bolsonaro reprovou também as simulações do Datafolha para um eventual segundo turno. O candidato aparece tecnicamente empatado com o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) e Geraldo Alckmin (PSDB), mas perderia a disputa contra Marina Silva (Rede)

Em nota, o diretor do Datafolha, Mauro Paulino, disse que “pesquisas presenciais, como as do Datafolha, cujas entrevistas são realizadas por profissionais que abordam pessoalmente os entrevistados, não são comparáveis com outras feitas por robôs telefônicos. É claro que candidatos irão defender aquelas que os beneficiam. O Datafolha mantém o mesmo padrão de qualidade em seus levantamentos desde sua fundação, em 1983”.

A mais recente pesquisa Datafolha, realizada entre os dias 6 e 7 (deste mês, teve como base 2.824 entrevistas em 174 municípios em todos os Estados do País, mais o Distrito Federal. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no TSE sob número BR-05110/2018.

