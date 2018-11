A Petrobras anunciou a quarta redução seguida na semana no preço da gasolina nas refinarias

A Petrobras reduzirá o preço médio da gasolina nas refinarias em 0,73% a partir desta sexta-feira (9). Com a alteração, o valor médio do combustível cairá de R$ 1,7082 para R$ 1,6958 por litro, o menor valor desde 11 de abril (R$ 1,6833). As informações são do portal de notícias G1.

Trata-se do quarto corte seguido na semana. Na véspera, a estatal já tinha anunciado uma redução de 0,48%.

O repasse dos reajustes da Petrobras aos consumidores, entretanto, depende de distribuidores, revendedores, impostos, além da mistura obrigatória de etanol anidro na composição da gasolina vendida nos postos.

No acumulado em novembro, a gasolina já caiu 9% nas refinarias. Em 30 dias, o corte já chega a 22,5%, mas o ajuste ainda não é sentido pelos motoristas nos postos de combustível do país.

Os donos de postos afirmam a significativa diferença entre o preço cobrado nas refinarias e nas bombas se deve aos custos de distribuição, impostos elevados e margem de lucro dos postos.

O preço médio do diesel, por sua vez, segue em R$ 2,1228, sustentado pelo programa de subsídios, lançado pelo governo em junho em resposta à histórica greve de caminhoneiros contra o alto preço do combustível.

A Petrobras adota novo formato na política de ajuste de preços de combustíveis desde 3 de julho do ano passado. Pela nova metodologia, os reajustes acontecem com maior periodicidade, inclusive diariamente, refletindo principalmente os preços internacionais e o câmbio.

Preço da gasolina nos postos cai pouco

O preço médio da gasolina nos postos no Brasil caiu apenas 0,3% na semana passada ante a semana anterior, para R$ 4,709 por litro, segundo dados publicados nesta segunda-feira (5) pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

O etanol hidratado, concorrente da gasolina nas bombas, teve média de R$ 2,975 por litro na semana passada, queda de 0,27% em relação à semana anterior.

O preço médio do diesel, por sua vez, atingiu R$ 3,719 por litro, queda de 0,05%, na comparação com o período anterior.

Segundo o IBGE, o preço médio da gasolina subiu 2,18% em outubro no país. Em 12 meses, a gasolina aparece como a principal pressão sobre a inflação oficial, acumulando alta de 22,31%.

Como é formado o preço da gasolina?

Os valores praticados pela Petrobras são aproximadamente um terço do preço pago pelo consumidor nos postos, 12% é o custo do etanol, que, por lei, deve compor 27% da gasolina comum, e 14% corresponde aos custos e lucro dos distribuidores, conforme os cálculos da Petrobras, que levam em conta a coleta de preços entre os dias 28 de outubro e 3 de novembro em 13 regiões metropolitanas do país.

Cerca de 44% são tributos, sendo 29% ICMS, recolhido pelos Estados, e 15% Cide e PIS/Cofins, de competência da União.

Os tributos federais são cobrados como um valor fixo por litro – o de Pis/Cofins, por exemplo, é de R$ 0,7925 por litro de gasolina; a Cide, de R$ 0,10 por litro. O ICMS, por sua vez, é um percentual sobre o preço de venda – ou seja, cada vez que ele sobe, os Estados recolhem mais impostos.

Deixe seu comentário: