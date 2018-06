A Petrobras aumentou o preço da gasolina nas refinarias em 0,8%

Já o preço do diesel segue congelado em R$ 2,0316, conforme ficou estabelecido pelo programa de subvenção ao combustível anunciado pelo governo, que prevê redução de R$ 0,46 no preço do diesel por 60 dias, contando a partir do dia 1º de junho.

Política de preços

A Petrobras adota novo formato na política de ajuste de preços desde 3 de julho do ano passado. Pela nova metodologia, os reajustes acontecem com maior periodicidade, inclusive diariamente, refletindo as variações do petróleo e derivados no mercado internacional, e também do dólar. O repasse dos preços cobrados nas refinarias para as bombas depende das distribuidoras e dos donos dos postos.

Último levantamento semanal divulgado pela Agência Nacional do Petróleo, do Gás Natural e dos Biocombustíveis (ANP) mostra que o preço médio do diesel recuou 5 centavos nos postos na semana entre os dias 10 e 16 de junho, para R$ 3,434. A gasolina, por sua vez, registrou média nos postos de R$ 4,572, queda de 3 centavos sobre a semana anterior, quando foi vendida por R$ 4,603 reais por litro.

Início de produção

A Petrobras iniciou na sexta-feira a produção no campo de Tartaruga Verde, em águas profundas da Bacia de Campos, por meio da plataforma Cidade de Campos dos Goytacazes, disse em comunicado nesta segunda-feira a petroleira, que já colocou ao todo duas novas plataformas em operação neste ano.

O FPSO de Campos dos Goytacazes fica a cerca de 127 quilômetros da costa do Estado de Rio de Janeiro e pode processar até 150 mil barris de petróleo por dia, além de 3,5 milhões de metros cúbicos de gás e de compressão de 5 milhões de metros cúbicos de gás.

O campo, ressaltou a Petrobras, é formado por duas jazidas: Tartaruga Verde, onde a empresa detém 100 por cento de participação, e Tartaruga Mestiça, jazida compartilhada entre a União, com 30,65 por cento de participação, e a Petrobras com 69,35 por cento.

A participação da União será ofertada em leilão do pré-sal previsto para 28 de setembro. A Petrobras já manifestou interesse junto ao governo de ser a operadora da parcela que será oferecida no certame.

Por outro lado, a empresa iniciou um processo para vender uma parcela de Tartaruga Verde.

A área, que originalmente estava prevista para entrar em operação no ano passado –mas sofreu atrasos– inicia sua operação em um momento em que a Bacia de Campos, historicamente a mais importante do Brasil, vem registrando declínio de sua produção, devido a grande quantidade de ativos maduros.

O Ministério de Minas e Energia comemorou o anúncio da Petrobras: “Com rígidas garantias ambientais, a produção de petróleo na Bacia de Campos (RJ) vai aumentar”, publicou a pasta, em sua conta do Twitter.