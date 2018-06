A Petrobras aumentou o preço da gasolina nas refinarias em 1,3%

A Petrobras anunciou um novo aumento do preço da gasolina nas refinarias, que já vale nesta quinta-feira (28). O valor do litro passou de R$ 1,8783 para R$ 1,9027, alta de 1,3%. A última alta anunciada havia sido para a terça-feira (26), de 0,8%. As informações são do portal de notícias G1, da Petrobras e da ANP (Agência Nacional do Petróleo, do Gás Natural e dos Biocombustíveis).

No mês de junho já foram anunciadas 10 quedas e 4 altas no preço da gasolina.

Em 30 dias, a queda acumulada é de 2,55%. Desde o dia 8 de fevereiro, quando a Petrobras começou a divulgar os preços de referência nas refinarias, o avanço é de 20,94%.

Já o preço do diesel segue congelado em R$ 2,0316, conforme ficou estabelecido pelo programa de subvenção ao combustível anunciado pelo governo, que prevê redução de R$ 0,46 no preço do diesel por 60 dias, contando a partir do dia 1º de junho.

Política de preços

A Petrobras adota novo formato na política de ajuste de preços desde 3 de julho do ano passado. Pela nova metodologia, os reajustes acontecem com maior periodicidade, inclusive diariamente, refletindo as variações do petróleo e derivados no mercado internacional, e também do dólar.

O repasse dos preços cobrados nas refinarias para as bombas depende das distribuidoras e dos donos dos postos.

“Nossa política de preços para a gasolina e o diesel vendidos às distribuidoras tem como base o preço de paridade de importação, formado pelas cotações internacionais destes produtos mais os custos que importadores teriam, como transporte e taxas portuárias, por exemplo. A paridade é necessária porque o mercado brasileiro de combustíveis é aberto à livre concorrência, dando às distribuidoras a alternativa de importar os produtos. Além disso, o preço considera uma margem que cobre os riscos (como volatilidade do câmbio e dos preços)”, diz a Petrobras.

Último levantamento semanal divulgado pela ANP mostra que o preço médio do diesel caiu R$ 0,03 na semana entre os dias 17 e 23 de junho. A gasolina, por sua vez, também recuou R$ 0,03, de R$ 4,572 para R$ 4,538.

Consulta pública

A ANP adiou para o dia 7 de julho o prazo final da Consulta Pública nº 12/2018, sobre a regulamentação das atividades de aquisição e processamento de dados, elaboração de estudo e acesso aos dados e informações técnicas de exploração, produção e desenvolvimento de petróleo e gás natural nas bacias sedimentares brasileiras. A audiência pública, inicialmente prevista para o dia 5 de julho, foi remarcada para 17 de julho.

O novo regulamento irá unir as Resoluções ANP nº 11/2011 e ANP nº 1/2015 em um único ato normativo. As alterações propostas visam, de modo geral, uma simplificação dos trâmites administrativos relacionados às autorizações para essas atividades e a facilitar o acesso aos dados e informações técnicas pelos entes regulados, universidades e instituições de pesquisa, e pela sociedade como um todo.

