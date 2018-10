A Petrobras cortará o preço da gasolina na refinaria em 6,2% a partir desta quarta-feira

A Petrobras reduzirá os preços da gasolina em 6,20% nas refinarias a partir de quarta-feira (31), no maior corte percentual já anunciado pela estatal desde o início de sua sistemática de reajustes diários, em julho do ano passado.

Com a alteração, o preço médio do produto nas refinarias cairá para R$ 1,8623 por litro, conforme informações no site da estatal.

Na última quarta (24), depois de dois meses, a estatal voltou a vender gasolina em suas refinarias por menos de R$ 2. Foi o oitavo corte seguido no preço do combustível, que passou a R$ 1,9855 por litro.

A sequência de cortes responde ao recuo nas cotações da gasolina no mercado internacional e do dólar no Brasil. Em um mês, a queda acumulada é de 11,8%.

O consumidor, porém, ainda não está sendo beneficiado: segundo a ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis), o preço médio da gasolina nos postos brasileiros subiu 1,5% no mesmo período.

O atual ciclo de queda no preço foi iniciado no dia 25 de setembro, depois que a gasolina atingiu R$ 2,2514 por litro, o maior valor desde que a Petrobras passou a divulgar preços diários, em julho de 2017.

Desde então, foram oito reduções no preço do combustível, acompanhando a valorização do real –entre 25 de setembro e na segunda (22), o dólar ficou R$ 0,40 mais barato– e as cotações internacionais.

A política de preços da Petrobras é baseada em uma fórmula que considera o preço internacional dos combustíveis, o câmbio e custos para importar os produtos.

A estatal passou a ser questionada após escalada de preços no início do ano, que culminou com a greve dos caminhoneiros que paralisou o País por duas semanas.

Campanha

A Petrobras lançou na segunda-feira (29) uma campanha publicitária para que a população tenha mais conhecimento das medidas que a companhia vem implementando para aprimorar a prevenção e o combate à corrupção. A campanha, intitulada “Confiança”, foi preparada para veiculação em todo o País.

Segundo nota da Petrobras, pesquisas mostraram que a maioria das pessoas ainda desconhece as ações de governança e conformidade realizadas pela a empresa nos últimos anos.

Os filmes foram produzidos no primeiro semestre deste ano, mas a Petrobras precisou esperar o fim do período eleitoral (de 7 de julho a 28 de outubro), conforme orientações legais e normativas que impedem veiculação de publicidade institucional nessa época.

A campanha, que traz a assinatura “Não existe caminho fácil. Existe o caminho certo”, apresentará dois filmes em canais de TV aberta, peças em jornais e internet, além de um filme exclusivo para cinema, até o fim de novembro.

De acordo com a nota, o primeiro filme mostra como a Petrobras está “passando a limpo” sua história recente, por meio de medidas contra a corrupção, e o segundo apresenta empregados de várias áreas da companhia falando sobre as ações já adotadas e enfatizando que, “antes de falar, era preciso fazer”.

O terceiro filme, que será veiculado em cinemas, destaca que a Petrobras sempre foi motivo de admiração no Brasil e foi reconhecida como vítima dos casos revelados na Operação Lava-Jato.

O comunicado da Petrobras destaca, entre as ações anticorrupção adotadas a colaboração ativa com as investigações de irregularidades; o fato de os responsáveis pelas irregularidades terem sido punidos e responderem na Justiça pelos delitos; a recuperação de mais de R$ 3 bilhões do dinheiro desviado; a criação de um canal de denúncias independente; a contratação de especialistas em combate à corrupção; a adoção de controle e prevenção mais rigorosos; e uma análise mais rigorosa da integridade dos interessados em fazer negócios com a empresa.

Deixe seu comentário: