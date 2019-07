A Petrobras eleva o preço da gasolina em 4% e o do diesel em 3,75% nas refinarias

Em 1º de julho, a companhia informou nova revisão na periodicidade de reajustes nos preços dos combustíveis, que passarão a ser realizados sem periodicidade definida.

Há quase dois meses, a empresa já tinha anunciado mudanças, novamente, em seu formato de divulgação de reajustes nos preços de gasolina e diesel. Em meio à retomada do debate nacional sobre os preços praticados pela estatal, a estatal passou a divulgar em seu site preços praticados pela empresa, à vista, nos 37 pontos de suprimento do mercado brasileiro.

Desde a adoção de novo formato na política de ajuste de preços em 2017, a gasolina acumula alta de 30,82% de preço, nas refinarias. Já o diesel acumula aumento de 54,52%.

No último dia 18, a estatal havia anunciado uma redução dos preços, diminuindo em R$ 0,0360 o preço médio do litro da gasolina nas suas refinarias, que entrou em vigência no dia seguinte. Com a mudança, o preço médio foi para R$ 1,646/litro. Na mesma ocasião também cortou em R$ 0,0444 o preço médio do litro do diesel em suas refinarias. Com a mudança, o preço caiu 2,15%, para R$ 2,021.

Antes disso, já haviam ocorrido três reduções, uma em junho e duas em maio. Em Paulínia (SP), onde funciona a Replan, maior refinaria da estatal, o litro da gasolina chegou a custar R$ 1,7979 em 11 de junho.

Etanol

Os preços médios do etanol hidratado recuaram em 20 Estados brasileiros na semana passada, de acordo com levantamento da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) compilado pelo AE-Taxas. Houve alta em quatro Estados e no Distrito Federal, estabilidade no Espírito Salto e no Amapá não foi feita avaliação.

Na média dos postos brasileiros pesquisados pela ANP houve recuo de 0,29% no preço médio do etanol na semana passada ante a anterior, de R$ 2,766 para R$ 2,758.

Em São Paulo, principal Estado produtor, consumidor e com mais postos avaliados, houve recuo de 0,28% no período e a cotação média do hidratado variou de R$ 2,544 para R$ 2,537 o litro. A maior queda semanal, de 1 38%, foi em Goiás e a maior elevação, de 2,58%, foi no Piauí.

Na comparação mensal, os preços do etanol recuaram em 23 Estados e no Distrito Federal e subiram apenas em Alagoas e no Amazonas.

Não houve avaliação mensal no Amapá. Na média brasileira o preço do biocombustível pesquisado pela ANP acumulou baixa mensal de 1,61%, com destaque para a Bahia, maior recuo individual, de 9,36% no período.

O preço mínimo registrado na semana passada para o etanol em um posto foi de R$ 2,117 o litro, em Mato Grosso, que também teve o menor preço médio estadual, de R$ 2,420. O preço máximo individual, de R$ 4,020 litro, foi registrado em um posto do no Rio Grande do Sul e o Pará registrou o maior preço médio, de R$ 4,970 o litro.