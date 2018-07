A Petrobras perdeu um processo e terá que pagar mais de 600 milhões de dólares a uma empresa dos Estados Unidos

A Petrobras sofreu este mês mais uma derrota judicial. Nesta segunda-feira (2), a Vantage Drilling, operadora norte-americana de sondas de perfuração de poços petrolíferos, venceu um processo de arbitragem no valor de US$ 622 milhões (R$ 2,4 bilhões) contra a petroleira. A derrota acontece menos de uma semana depois da estatal ter aceitado pagar um US$ 2,95 bilhões (R$ 11,5 bilhões) para encerrar na Justiça dos Estados Unidos todas as ações contra perdas de acionistas causadas pelas descobertas de irregularidade durante a Operação Lava-Jato da Polícia Federal.

A Petrobras era a maior cliente da Vantage Drilling, com quem tinha contrato para fornecimento de navios-sonda desde 2009. A arbitragem foi aberta pela empresa americana após ter seu contrato cancelado unilateralmente pela estatal sob alegação de que o contrato era alvo de investigação da Operação Lava-Jato. Em sua delação premiada, o ex-diretor da área internacional da estatal Jorge Zelada admitiu favorecimento à Vantage na negociação para afretamento do navio-sonda Titanium Explorer, no valor de US$ 1,8 bilhão.

Como ainda faltava o pagamento de US$ 1,1 bilhão, a Vantage recorreu a um tribunal de arbitragem internacional contra a estatal brasileira.

Além da Petrobras, foram consideradas também culpadas as unidades da estatal PAI (Petrobras America) e PVIS (Petrobras Venezuela Investments and Services).

Procurada, a Petrobras não comentou o assunto. Segundo a agência de notícias Dow Jones, a operadora de sondas americana entrou com pedido de falência no final de 2015, citando os preços do petróleo e os efeitos da Operação Lava-Jato sobre a Petrobras. A companhia teria desistido do pedido de falência no início de 2016.

De acordo com o relatório 20-F, encaminhado pela Petrobras para órgãos do mercado de capitais nos Estados Unidos, a estatal calcula em US$ 400 milhões ( R$ 1,5 bilhão) o valor de uma possível perda no processo de arbitragem movido pela Vantage Drilling.

De acordo com a Polícia Federal, a Operação Lava-Jato teria ocasionado prejuízo de no mínimo R$ 20 bilhões para a petroleira.

Jorge Zelada foi condenado a 12 anos de prisão pelos desvios cometidos da Petrobras e recorreu ao Superior Tribunal de Justiça no ano passado, mas teve o pedido de liberdade negado. Zelada foi capturado na Operação Conexão Mônaco, 15.ª fase da Lava-Jato. Os investigadores descobriram contas secretas do ex-diretor da estatal petrolífera no Principado de Mônaco com saldo de 11,58 milhões de francos suíços, ou R$ 50,2 milhões

