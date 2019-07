A Petrobras reduz o preço do gás de cozinha em quase 10%

A Petrobras reduziu em 9,8% o preço médio do GLP (gás liquefeito de petróleo) industrial e comercial, vendido nas refinarias em embalagens acima de 13 quilos, a partir desta quarta-feira (24), segundo informação publicada no site da estatal. Esse é o primeiro ajuste no preço do insumo desde 25 de abril, quando houve uma alta de 6%.

De acordo com a petroleira, a política de precificação do insumo tem como base o preço de paridade de importação, formado pelas cotações internacionais desses produtos mais os custos que importadores teriam, como transporte e taxas portuárias, por exemplo.

O diretor-geral da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis), Décio Oddone, defendeu em maio que o governo precisava fomentar a competição na oferta de gás de cozinha para que o produto fosse vendido a “preço justo” no País.

Distribuidoras de GLP disseram, na época, que a Petrobras estava vendendo o produto acima da cotação de referência no mercado americano desde novembro de 2018. A estatal, por sua vez, alegou que sua política comercial seguia referências europeias de preços.

A Petrobras também questionou dados do Sindigás (sindicato que representa as distribuidoras de gás de botijão) sobre preços do gás de cozinha vendido no País, negando que o valor da venda do produto para uso residencial estava acima das cotações internacionais.

A polêmica evidenciou divergências sobre a melhor referência de preços do GLP (gás liquefeito de petróleo, o gás de cozinha) para o mercado brasileiro. Enquanto a Petrobras precifica o produto pelo mercado europeu, ANP e distribuidoras usam o americano.

BR Distribuidora

A Petrobras pode ficar em breve com apenas 37,5% da BR Distribuidora – menos de dois anos depois de vender as primeiras ações da empresa. Na noite de terça-feira (23), a petroleira anunciou a venda de 30% do capital da BR (349,5 milhões de ações), em uma operação de R$ 8,5 bilhões. Com a venda, a Petrobras passará a deter 41,25% após a conclusão da operação.

A oferta, no entanto, ainda inclui a possibilidade de venda de um lote suplementar de mais cerca de 43,7 milhões de ações. Esse lote tem até 28 de agosto para ser vendido. Se todas as ações foram compradas, a participação da Petrobras caíra para 37,5% – e os recursos arrecadados chegarão a um total de R$ 9,6 bilhões.

Até a venda de terça-feira, a Petrobras detinha 71,25% da BR. Os quase 30% restantes haviam sido vendidos em dezembro de 2017 – em uma oferta que fez menos sucesso que a atual. Na ocasião, as ações foram vendidas a R$ 15, o piso da faixa que ia até R$ 19, indicando que a demanda dos investidores foi menor do que se esperava. Já as ações da operação desta semana foram cotadas a R$ 24,50, e segundo uma fonte ouvida pela Reuters, a demanda foi 4,5 vezes superior ao tamanho da oferta.

Deixe seu comentário: