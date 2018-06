A Petrobras reduziu o preço da gasolina em 0,89% nas refinarias

A Petrobras anunciou nesta sexta-feira (15) nova redução no preço da gasolina nas refinarias. O valor do litro passará de R$ 1,9351 para 1,9178 neste sábado (16), queda de 0,89%.

Na última quarta-feira (13), a petroleira já tinha reduzido o preço em 1,59%. No mês de junho já foram anunciadas 7 quedas e 2 altas no preço da gasolina.

Em 30 dias, a queda acumulada é de 2,5%. Desde o dia 8 de fevereiro, quando a Petrobras começou a divulgar os preços de referência nas refinarias, o avanço é de 5,57%

Já o preço do diesel segue congelado em R$ 2,0316, conforme ficou estabelecido pelo programa de subvenção ao combustível anunciado pelo governo, que prevê redução de R$ 0,46 no preço do diesel por 60 dias.

Política de preços

A Petrobras adota novo formato na política de ajuste de preços desde 3 de julho do ano passado. Pela nova metodologia, os reajustes acontecem com maior periodicidade, inclusive diariamente, refletindo as variações do petróleo e derivados no mercado internacional, e também do dólar.

Desde o início da nova metodologia, o preço da gasolina comercializada nas refinarias acumula alta de 47,3% e, o do diesel, valorização de 49,92%, segundo o Valor Online.

O repasse dos preços cobrados nas refinarias para as bombas depende das distribuidoras e dos donos dos postos.

Levantamento semanal divulgado pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, do Gás Natural e dos Biocombustíveis) mostra que o preço médio do diesel recuou 35 centavos nos postos na última semana, para R$ 3,482. Já o valor médio da gasolina ficou praticamente estável, passando de R$ 4,614 para R$ 4,603 na semana.

Gasolina formulada

Você sabe o que é gasolina formulada? Há muitas dúvidas se esse combustível causa ou não problemas para o usuário e seu carro. É uma gasolina vendida legalmente e a ANP afirma que não há diferença entre a formulada e a gasolina tradicional, mas técnicos divergem sobre seus efeitos e dizem que consome mais.

Órgãos de defesa do consumidor também defendem que os clientes sejam informados sobre qual produto está comprando, o que não ocorre na prática. No ano passado, 4,5% da gasolina vendida no País foi formulada.

Diferenças

As diferenças básicas entre os dois tipos são onde e como são produzidos. A gasolina tradicional é feita nas refinarias. A formulada é produzida em centrais petroquímicas ou formuladores.

As refinarias separam o petróleo em diversas partes. Essas partes são misturadas até chegar a produtos finais como diesel, gás de cozinha ou gasolina.

As centrais e formuladores não fazem essa primeira etapa de separar o petróleo cru. Elas compram as partes já separadas pelas refinarias e só as transformam em outros produtos.

A diferença entre centrais e formuladores é o grau de complexidade. As centrais conseguem realizar transformações adicionais nas partes recebidas, gerando produtos mais especializados e complexos, enquanto as formuladoras se limitam à mistura mecânica.

