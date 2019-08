A Petrobras vai acelerar as privatizações de refinarias, transporte e distribuição de gás

Após registrar lucro recorde, de R$ 18,86 bilhões no segundo trimestre, a Petrobras deve acelerar a marcha de seu ambicioso processo de privatizações. Refinarias, campos de petróleo menos promissores e negócios na área de transporte e distribuição de gás natural devem sair de cena ou exercer papel secundário na estratégia da petroleira. As informações são do jornal O Globo.

Se tudo transcorrer de acordo com os planos do presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, ao fim do processo a empresa terá um novo perfil, com uma atuação focada em seu ativo mais valioso: a exploração e produção de campos do pré-sal.

Em mensagem enviada aos investidores, o executivo é claro: “Com um programa de desinvestimentos desenhado, a prioridade daqui em diante será a estruturação e execução das transações”. E não faltam operações em curso.

No segundo trimestre, os números do balanço ganharam reforço extra com a venda de 90% da TAG (Transportadora Associada de Gás), que opera 4,5 mil quilômetros de dutos nas regiões Norte e Nordeste, para um consórcio formado pela francesa Engie e pelo fundo canandense CDPQ (Caisse de Dépôt et Placement du Québec) por R$ 33,5 bilhões. Os recursos se somaram a um cenário benigno para as finanças da companhia em razão da alta do dólar e do barril de petróleo.

Até o fim de julho, a companhia acumulou US$ 15 bilhões com a venda de ativos. No terceiro trimestre, ao menos uma injeção de ânimo já está garantida: a empresa prevê ganho de capital antes de impostos de R$ 14,2 bilhões com a privatização da BR.

A distribuidora de combustíveis, considerada por muito tempo como a joia da coroa da Petrobras, corre risco até mesmo de sair do portfólio da petroleira. Na mensagem ao mercado, a empresa informa que, no futuro, pode reduzir sua participação na BR, atualmente em 37,5%, ou se desfazer integralmente.

Essa espécie de rolo compressor de privatizações em marcha deve incluir a venda de oito refinarias. A proposta de venda de quatro delas já foi apresentada ao mercado. As informações sobre outras quatro delas devem ser divulgadas aos potenciais compradores no próximo mês.

A empresa também deve se desfazer de campos maduros, empreendimentos com alto custo para extração de petróleo e baixa produtividade. A lógica é que a companhia precisa concentrar esforços no pré-sal, que demanda investimentos vultosos e forte aposta em tecnologia. O que está no cardápio e já não enche os olhos da Petrobras pode se tornar ativo valioso para empresa de menor porte.

Se, de um lado, a companhia está se livrando de investimentos que se mostraram mal-sucedidos, como a refinaria de Pasadena, que se tornou símbolo da corrupção investigada na Lava-Jato, de outro, também está fazendo escolhas, que podem se mostrar vantajosas ou não no futuro.

Ao abrir mão da infraestrutura de transporte de gás, por exemplo, a empresa age em linha com os planos do governo, de fomentar a entrada de novos competidores e reduzir o preço do produto. Mas também começará a pagar a terceiros pelo uso das redes de gasodutos.

Junto com a mudança de foco vem também a redução de tamanho. De acordo com o comunicado, a empresa já conta com 1.560 adesões até o fim de julho a seu programa de desligamento voluntário.

Se a estratégia de venda de ativos caminha a passos largos, a produção de petróleo, porém, não segue no mesmo compasso. No segundo trimestre caiu 0,5%. Os investimentos foram revistos para baixo e devem somar de US$ 10 bilhões a US$ 11 bilhões este ano. Para que tudo saia como o previsto, resta agora acelerar o operacional da companhia.

