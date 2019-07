Petrobras vende 35% da BR Distribuidora por R$ 9 bilhões

Nesta terça-feira (23), a Petrobras vendeu 30% das ações da BR Distribuidora pelo valor de R$8,56 bilhões. Com isso, a empresa reduz sua participação para 41,25% e perde o controle da subsidiária de postos de combustíveis. Serão ofertadas mais 43,7 milhões de ações ao preço de R$24,50 cada uma.

Nos próximos dias, um lote suplementar poderá ampliar as cifras da negociação. Serão ofertadas mais 43,7 milhões de ações ao preço de R$24,50 cada uma. Se houver venda integral do lote, o montante do negócio poderá chegar a R$9,6 bilhões. Assim, a participação da Petrobras poderá ser reduzida para 37,5% do capital da BR Distribuidora.

A venda das ações é parte do plano de desinvestimentos da Petrobras, aprovado em maio deste ano por seu conselho de administração, que quer levantar recursos para pagar dívidas e focar no pré-sal. A estatal já havia vendido 28,75% das ações da BR em 2017, em uma operação que movimentou R$5 bilhões.

