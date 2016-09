A PIZZA MARGUERITA

1. Uma dúvida para iniciar. No processo de extinção (ou minimização radical) por que passa o PT (ou o lusopetismo) será que sobrarão só os minguados “sebastianistas”, além de remanescentes do “partido de boquinha”, cujo comprovante de “filiação” é a copia do contracheque da folha do ultimo mês vencido?

2. Fala-se que o tão cobrado “selo de autenticidade ideológica”, antes agressivamente usado e exigido, por razões conhecidas (e para não aprofundar: pragmáticas) e até – pensam eles – desconhecidas, CAIU EM DESUSO. Na lapela, há um “enorme” vazio de quem não sabe (e se sabe não quer dizer) quem é, se de fato era e se tem certeza para onde pretende ir…

3. A verdade verdadeira é que o esquerdismo oficial repetia que a PETROBRAS ERA NOSSA. Eu duvidava mas parece, depois do que já mostrou a “Lava Jato”, que do POVO BRASILEIRO NUNCA FOI. E que era “deles” SIM.

Por mancebia fraudulenta do CAPITALISMO EMPRESARIAL “MAMADOR” NAS TETAS PÚBLICAS COM UM ESQUERDISMO MAQUIADO PARA DISCURSO IDEOLÓGICO E ENLOUQUECIDO ATRÁS DA PROPINA COM QUE SE VICIOU, apresentavam-se como vigilantes “DEFENSORES” da Petrobrás que, indefesa, foi por eles, ave de rapina, assaltada e destruída.

4. Se o Temer adotasse um procedimento que lhe daria credibilidade (só será Ministro quem for ficha limpa), haveria um numeroso desembarque na estação anticorrupção e uma significativa melhor qualificação – pelo menos esperançosa – de uma nova e asseptica equipe. Vamos rezar para que, mesmo errando na escalação do time, um milagre divino corrija as repetidas falhas humanas. E, afinal das contas, já que milagre é o efeito sem causa que o Divino as perdoe – a gente nem merece – e dê mais uma chance ao Brasil.

5. Que o impeachment da Dilma não foi golpe, até ela sabe. Teve defesa e contraditório. Passeata pró e contra, mídia crítica e elogiosa. Justiça que REGULAMENTOU A CONSTITUIÇÃO, votação nominal aberta (2 vezes na Câmara com cerca de 70% pela cassação e 3 vezes no Senado com mais de 75 dos votos pró impeachment). Durante 9 meses não se falou, no Brasil, a não ser de Olimpíada e Dilma. Falar em “GOLPE” é um desrespeito a tudo o quanto, em nome do Direito e da Justiça se respeitou. Se foi goleada, é porque o TIME OFICIAL (o da “boquinha”), era o Brasil dos 7 x 1.

6. O que não se poderia imaginar é que se inventasse o IMPEACHMENT AMPUTADO. Segundo a Carta Magna, ao final do processo, ou o(a) Presidente é inocente e volta para o cargo, ou é culpado, perde o cargo e tem seus direitos civis e políticos suspensos por 8 anos. Dilma foi cassada; até a minha netinha de 6 anos sabia que a sentença – baseada no texto da Constituição – tirava-lhe a Presidência e 8 anos de direitos políticos.

Isso se as coisas fossem sérias. Mas não são. De repente, com total perda de decoro, decidiu-se fatiar a sentença, transformando o Senado numa Pizzaria e a votação inconstitucional, em divisão de “pizza Marguerita”. Assim, o que o Senado, com anuência do Presidente do Supremo, decidiu é que ela, Dona Dilma, não pode continuar sendo o que ela era mas que ela poderá voltar a ser o que ela já foi (ou, infelizmente, de fato, nunca chegou a ser).

O Senado brasileiro – mostrando que é formado por muitos pizzaiolos – criou na figura da “centaura” Dilma Rousseff (metade absolvida, metade condenada)e, homenageando Camões em seu épico Lusíadas, uma peculiar Inez de Castro contemporânea: a que não é mais mas, a qualquer momento, pode vir a ser.

Enfim, ILEGAL – mais que isso, inconstitucional – é a SENTENÇA ASSINADA PELO PRESIDENTE DA SUPREMA CORTE. É a prova de que até um ato solene, e que se espera seja serio, possa tornar-se grotesco como os homens que o deturparam.

Comentários