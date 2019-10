A plataforma da Amazon vai exibir clássicos da Disney na América Latina

Nesta terça-feira (01), a Amazon anunciou que fechou um acordo de licenciamento exclusivo de conteúdos da Disney no Amazon Prime Video, o serviço de streaming da empresa, para toda a América Latina.

Diversos conteúdos que pertencem a Disney passam a ser transmitidos pela Amazon Prime Video, em um acordo que vigora até setembro de 2020 – data que podemos estipular ser quando a Disney pretende já ter disponibilizado o Disney+ para toda a América Latina.

Entre os filmes que fizeram a sua estreia no streaming da Amazon estão “Capitã Marvel” e “Vingadores Ultimato” (ambos que chegaram aos cinemas neste ano), além de todos os outros filmes pertencentes ao MCU, as versões em live action de animações clássicas da companhia (como “O Rei Leão”, “A Bela e a Fera” e “Malévola”), animações da Pixar (como “WiFi Ralph – Quebrando a Internet” e “Toy Story 4”) e todas as temporadas de algumas das séries que mais fazem sucesso entre os brasileiros, como Grey’s Anatomy, The Walking Dead, American Horror Story e How I Met Your Mother (sobre as quais a Disney adquiriu os direitos de transmissão após a compra da Fox).

O acordo entre as empresas é mais um “tiro no peito” da Netflix, que desde o anúncio do Disney+ viu sua relação com a Disney ficar abalada, e agora irá perder os direitos de transmissão de algumas das obras mais assistidas de seu catálogo, como Grey’s Anatomy e How I Met You Mother (que neste momento ainda fazem parte da Netflix, mas que deverão mudar para a Amazon assim que o contrato vigente de licenciamento que a Netflix possui para a transmissão dessas séries chegar ao fim).

E a Amazon não perdeu tempo ao adicionar as novidades no catálogo: desde esta terça-feira, já é possível encontrar sete novos filmes da Marvel do catálogo do Prime Video: “Capitão Marvel”, os três filmes solo do “Homem de Ferro”, “Thor: O Mundo Sombrio”, “Capitão América: O Primeiro Vingador” e “Capitão América 2: O Soldado Invernal”. Todos esses títulos já podem ser acessados pelos assinantes do Prime Vídeo, e mais filmes deverão ser adicionados nos próximos meses.

Funcionamento

O Amazon Prime é um pacote de benefícios online da loja virtual que finalmente desembarcou no Brasil. A empresa considera esse o maior lançamento já feito em um país devido à solução que concorre com Netflix e Spotify por um valor mais em conta. Trata-se de uma assinatura mensal de R$ 9,90 ou anual de R$ 89 que reúne vídeos, músicas, livros e vantagens para compras online no site da Amazon em um único pacote. Alguns serviços são novos, enquanto outros já existiam, mas eram vendidos separadamente pela plataforma.

