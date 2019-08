A polêmica sobre o vulcão no Havaí que pode ser a chave para encontrar vida extraterrestre

Na semana retrasada, alguns manifestantes bloquearam o acesso ao canteiro da obra do telescópio em Mauna Kea, a montanha mais alta do mundo, quando medida a partir de sua base submarina. Pelo menos 33 pessoas foram presas durantes os atos – depois, elas foram libertadas.

Planos para um novo e poderoso telescópio perto do cume do vulcão Mauna Kea prometem levar centenas de empregos e impulsionar a ciência e a economia. Mas alguns havaianos nativos insistem que o local é sagrado e que não se pode fazer obras ali.

A BBC ouviu manifestantes e cientistas que estão no centro do debate para entender porque a montanha Mauna Kea e o projeto Thirty Meter Telescope (TMT, na sigla em inglês, e Telescópio de Trinta Metros, em tradução livre) é tão importante.

Vida extraterrestre

O telescópio de US$ 1,4 bilhão (cerca de R$ 5,3 bilhões) poderia ajudar a responder uma das maiores questões da humanidade: existe vida em outros planetas? Isso de acordo com Roy Gal, astrônomo associado da Universidade do Havaí.

“Pela primeira vez seremos capazes de fazer medições das atmosferas de planetas do tamanho da Terra na zona habitável em torno de outras estrelas”, disse ele. “Vamos ver se as atmosferas desses planetas têm água e moléculas que podem tornar possível a atividade biológica.”

“Estudo galáxias e como elas evoluem ao longo do tempo em diferentes tipos de ambientes no universo. O TMT nos permitiria ampliar esses estudos para galáxias mais distantes. Isso nos permitiria pintar uma história de vida mais completa das galáxias, desde a infância até a idade adulta.”

“Com os atuais telescópios, é como se estudássemos seres humanos quando eles já são são adolescentes. O TMT nos permitiria vê-los como bebês.”

Roy afirma que o vulcão Mauna Kea tem as condições ideais para ver o cosmos e que os telescópios que já existem no local contribuíram para as principais descobertas sobre o espaço, incluindo a observação de que a expansão do universo estava se acelerando.

“Sempre que existe uma nova capacidade de telescópio, encontramos algo novo que não esperávamos descobrir”, disse ele.

‘É o nosso templo’

O vulcão é um templo para os havaianos, oferecendo uma conexão entre “criação e criador”, disse Kealoha Pisciotta, presidente do Mauna Kea Anaina Hou, um dos principais grupos que se opõem ao TMT.