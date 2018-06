A polícia alemã atirou em um homem na Catedral de Berlim

Um policial alemão baleou um homem na Catedral de Berlim neste domingo (3), informou a mídia alemã, acrescentando que as circunstâncias do incidente permanecem incertas. Um vídeo postado nas redes sociais mostra um policial armado isolando a área ao redor da catedral e duas ambulâncias estacionadas na entrada da atração turística da capital alemã.

“Um tiro foi disparado na Catedral de Berlim”, disse uma porta-voz da polícia à Reuters, sem dar mais detalhes.

O policial e o homem, que teria 53 anos, que estava provocando tumulto na igreja ficaram feridos e precisaram ser atendidos em um hospital, de acordo com a polícia. As informações são de que o homem foi atingido nas pernas.

A polícia afirmou que, até o momento, não há indícios de que homem tivesse alguma motivação terrorista.

Vários carros da polícia cercaram a igreja após o incidente, que aconteceu por volta das 16h deste domingo, no horário local.

Pior desastre ferroviário da história recente da Alemanha completa 20 anos

A cidade de Eschede, no norte da Alemanha, foi palco neste domingo (3) de uma cerimônia em memória das vítimas do pior acidente ferroviário da história alemã do pós-guerra. O acidente provocou a morte de 101 pessoas e levantou questionamentos sobre os procedimentos da Deutsche Bahn.

Na manhã de 3 de junho de 1998, um trem de alta velocidade da classe ICE (Inter City Express), que viajava a 200 quilômetros por hora, descarrilhou quando passava pela cidade. O saldo: 101 mortos e mais de 100 feridos. Também foi o pior acidente envolvendo um trem de alta velocidade pelo mundo.

O desastre provocou mudanças nos procedimentos de segurança do sistema ferroviário alemão e na forma como equipes de resgate lidam com o trauma.

A bordo do ICE, que viajava de Munique a Hamburgo, havia 287 pessoas viajando a 200 quilômetros por hora. A composição havia acabado de fazer uma parada em Hanover e estava e seguia para completar os últimos 40 minutos da viagem.

Por volta de 11h da manhã, uma peça de metal perfurou o chão do primeiro vagão da composição. Passageiros que estavam nos arredores saíram a procura de algum controlador no trem para avisá-lo. Pessoas que estavam em outros vagões ouviram o barulho e o trem começou a trepidar.

O que os passageiros e o controlador não sabiam é que a peça de metal era parte do arco de uma roda do trem, que havia se soltado e bloqueado o mecanismo de direção do trem. A composição seguiu trafegando assim por cerca de 5,5 quilômetros.

Um controlador foi localizado no terceiro vagão da composição, mas insistiu em ver o que havia ocorrido antes de puxar o freio de emergência. Enquanto isso, abaixo do trem, mais peças começaram a sair do lugar.

Quando o controlador chegou ao primeiro vagão, parte do trem já havia começado a descarrilhar, separando a locomotiva e os dos dois primeiros vagões do restante da composição. Os vagões traseiros, sem o mecanismo de direção, seguiram a 200 quilômetros por hora para outro ramal paralelo da ferrovia.

Descontrolados, acabaram atingindo os pilares de uma ponte rodoviária e foram esmagando uns aos outros, criando um efeito sanfona. Parte da pesada ponte de concreto também caiu sobre os vagões.

Noventa e nove passageiros morreram ou não resistiram aos ferimentos após serem levados para hospitais. Outras 100 outras pessoas ficaram gravemente feridas. Dois técnicos de manutenção que estavam perto da ponte também morreram.

As imagens das equipes de salvamento tentando salvar os feridos chocaram a opinião pública alemã. Até mesmo soldados britânicos de uma base próxima foram ao local para ajudar no resgate.

O acidente em Eschede foi a pior tragédia envolvendo trens na Alemanha registrada após a Segunda Guerra Mundial. Só é superado pelo acidente que ocorreu em dezembro de 1939 na cidade de Genthin, então parte do estado da Prússia e hoje no estado da Saxônia-Anhalt. Na ocasião, duas composições que levavam passageiros se chocaram dentro da estação da cidade. Pelo menos 186 pessoas morreram – algumas fontes apontam até 278 mortos.

