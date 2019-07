A polícia apreendeu dois adolescentes que tentaram matar uma motorista de aplicativo durante assalto no interior gaúcho

A Delegacia de Polícia do município de Tupanciretã (Noroeste do Rio Grande do Sul) apreendeu dois adolescentes de 17 anos por ato infracional análogo ao crime de tentativa de latrocínio, tendo em vítima uma motorista de aplicativo de trasporte particular. O ataque ocorreu no início da noite de domingo.

De acordo com o delegado Adriano De Rossi, a dupla solicitou uma corrida no bairro Beck e durante o trajeto, em uma estrada de chão na área conhecida como “Assentamento Santa Rosa”, anunciou assalto. A condutora, de 40 anos, foi obrigada a parar o veículo e entrar no porta-malas, onde recebeu dois tiros, um na mão e outro na cabeça. Informações extraoficiais dão conta de que ela teria sido alvo dos disparos após reconhecer um dos guris.

Acreditando que a mulher estava morta, eles se deslocaram até uma ponte no quilômetro 6 da rodovia RST-392, a fim de ocultar o corpo. Ao perceberem que ele havia sobrevivido, a golpearam com pedradas na cabeça e já se preparavam para atear fogo na vítima (supostamente com a ajuda de comparsas que se dirigiam ao local com gasolina, após serem acionados por celular), mas acabaram surpreendidos por agentes da Polícia Civil e Brigada Militar.

Ambos fugiram para uma mata nas proximidades, onde permaneceram por aproximadamente quatro horas até serem capturados. Com eles havia um revólver calibre 32 e uma quantia não revelada de dinheiro, resultante do roubo. A mulher, que não teve a sua identidade revelada pela Polícia Civil, foi encaminhada ao Hospital São Vicente de Paulo, em Cruz Alta. Ela estava consciente mas o seu quadro se complicou e até a noite dessa segunda-feira o estado de saúde era grave.

Ainda conforme o titular da DP, um dos adolescentes é natural de Tupanciretã e possui antecedentes por dois atos infracionais análogos ao crime de homicídio qualificado. Já o outro, natural de São Gabriel, mora em Santa Maria e tem na sua ficha antecedentes por dois atos infracionais análogos a roubo majorado e tráfico de drogas. Eles foram encaminhados ao Case (Centro de Atendimento Socioeducativo) de Santa Maria.

Joalheria

Já na manhã dessa segunda-feira, uma funcionária de joalheria na pequena cidade de Ametista do Sul foi feita refém por um homem durante assalto ao estabelecimento. Segundo a Brigada Militar, um homem armado e de capacete abordou a mulher quando ela abria a loja e a obrigou a entregar jóias, relógios e o dinheiro do caixa.

O criminoso conseguiu fugir do local com ajuda de um cúmplice que havia permanecido de vigia no lado de fora, a fim de que ninguém entrasse na loja durante o roubo. O local foi isolado para o trabalho de peritos. De acordo com o proprietário da joalheria, os produtos levados pela dupla possuem identificação.

(Marcello Campos)

