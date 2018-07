A polícia apreendeu em um apartamento em Porto Alegre 30 quilos de maconha de alta qualidade que seria vendida para clientes vips

Após denúncia, a Polícia Civil apreendeu 30 quilos de maconha de alta qualidade, na madrugada desta sexta-feira (06), em um apartamento no bairro Santo Antônio, em Porto Alegre. No imóvel, também foram encontrados documentos que comprovam a autoria do crime de tráfico de drogas.

Segundo o delegado Rafael Pereira, da 3ª Delegacia de Investigação do Narcotráfico, a denúncia anônima foi realizada por meio do telefone 0800-518518 e indicou o local onde os entorpecentes estavam depositados. Não havia ninguém no apartamento no momento da apreensão. Uma traficante foi identificada e está sendo procurada.

O diretor de Investigações do Denarc (Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico), delegado Mario Souza, destacou que a maconha de alta qualidade pertence a uma rede de distribuição de drogas para clientes VIPs, por meio de traficantes e fornecedores.

Outra apreensão

Na tarde de quinta-feira (05), a Polícia Civil prendeu em flagrante um homem por tráfico de drogas no bairro Medianeira, em Porto Alegre. Com o indivíduo, foram apreendidos dez tabletes de maconha, totalizando nove quilos da droga.

Segundo a delegada Elisa Souza, da 6ª Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa, a prisão ocorreu durante diligências a respeito de um foragido na região, quando os policiais receberam a informação de que um indivíduo estaria transportando certa quantidade de drogas nas redondezas.

O delegado Paulo Grillo, diretor do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, enfatizou a importância das denúncias realizadas pela comunidade, contribuindo de forma significativa na retirada de criminosos do convívio com a sociedade e auxiliando no cumprimento da lei.

Região Metropolitana

Após denúncia a respeito de tráfico de drogas em uma residência no bairro Umbu, em Alvorada, na Região Metropolitana de Porto Alegre, agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa passaram a monitorar o local, na tarde de quinta-feira, presenciando o momento em que um rapaz 30 anos chegou e adquiriu um pino de cocaína.

Diante da situação de flagrante, foi realizada a abordagem, sendo localizados no interior da residência 25 pinos de cocaína, 50 pedras de crack, todas embaladas para venda, uma bucha de cocaína pesando 23 gramas, R$ 779 em cédulas diversas, duas balanças de precisão, munições, um silenciador e aproximadamente 1.500 cápsulas de eppendorf. Dois traficantes foram presos.

Na tarde de quarta-feira (04), agentes da 2ª Delegacia de Polícia de Gravataí, na Região Metropolitana, prenderam três homens por tráfico de drogas na Zona Norte de Porto Alegre. Na ação, resultante de averiguações no bairro Passo das Pedras, os indivíduos foram flagrados com drogas e dinheiro.

Mais de 73 tijolos de maconha foram apreendidos, além de cocaína, lança-perfume, comprimidos de ecstasy e dinheiro em espécie. Os bandidos são suspeitos de realizarem o abastecimento de drogas em Gravataí.

