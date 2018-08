A polícia apreendeu grande quantidade de armas de uso restrito durante uma operação no Vale do Sinos

Agentes da 3ª Delegacia de Polícia de Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, apreenderam grande quantidade de armas de uso restrito e munições em uma residência no bairro Operária, no município de Campo Bom, na segunda-feira (27).

Foram apreendidos um fuzil calibre .223 com 22 munições, quatro pistolas Glock 9 milímetros (todas adaptadas para disparar rajadas), cinco carregadores para 30 munições, 11 carregadores extras normais de Glock, 86 munições 9 milímetros, três pistolas Ruger 9 milímetros, uma espingarda calibre 12 com 50 cartuchos e cinco coletes balísticos – dois com identificação da Polícia Civil. O proprietário da residência onde o armamento foi apreendido não estava no local no momento da operação, mas já foi identificado pela Polícia Civil.

De acordo com o delegado Alexandre Quintão, as investigações iniciaram após uma prisão em flagrante em Novo Hamburgo, em junho. Na ocasião, o criminoso capturado estava com um carro clonado. Além das armas e munições, foi apreendido um caminhão que, segundo o delegado, pode ter trazido todo esse armamento da Argentina.

Gravataí

A Polícia Civil prendeu na segunda-feira dois criminosos, de 23 e 26 anos, e apreendeu um veículo SUV com sinais identificadores adulterados, vários relógios, notebook, celulares, um televisor e inúmeras bijuterias e semijoias sem procedência em Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

Segundo o delegado Alencar Carraro, os dois suspeitos foram reconhecidos pela prática de um assalto a um sítio na Costa do Ipiranga, em julho, com emprego de arma de fogo.

Também na segunda-feira, policiais civis prenderam em flagrante um indivíduo de 25 anos, com antecedentes pelos crimes de roubo a estabelecimento comercial e posse de entorpecentes, durante diligências na rua Dom Bosco, no bairro Santa Fé, em Gravataí. O criminoso foi flagrado portando um revólver calibre 38 municiado e com a numeração raspada.

