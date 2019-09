A Polícia Civil apreendeu na região gaúcha do Vale do Taquari mais de 2 toneladas de alimentos imprópria para consumo

Agentes da Decon (Delegacia de Proteção ao Consumidor, Saúde Pública e da Propriedade Intelectual, Imaterial, Industrial e Afins) deflagrou nessa terça-feira uma ação conjunta que resultou na apreensão de mais de 2 toneladas de carne imprópria para o consumo humano, em dois estabelecimentos na cidade de Westfália, na região gaúcha do Vale do Taquari, a 116 quilômetros de Porto Alegre.

O lote inclui 100 quilos de produtos vencidos que estavam no primeiro lugar visitado pelos fiscais. No segundo, foram inutilizadas duas toneladas de matéria-prima e biscoitos. As vistorias contaram com o apoio do MPE (Ministério Público Estadual) e da Seapdr (Secretaria Estadual de Agricultura e Pecuária), além de funcionários das Vigilâncias Sanitárias Estadual e Municipal,

De acordo com a Polícia Civil, os responsáveis pelos estabelecimentos comercias autuados responderão a inquérito por delito contra as relações de consumo. O crime está previsto no artigo 7° da Lei n° 8.137/1990.

Região Metropolitana

Já em Canoas, a 1ª Delegacia de Polícia prendeu em flagrante, pela manhã, sete pessoas por tráfico de drogas e associação criminosa. Um adolescente também foi apreendido. De acordo com investigações motivadas por denúncia anônima, os agentes chegaram a um ponto onde entorpecentes eram vendidos em frente a uma casa na periferia da cidade – o bairro não foi informado pela corporação.

Durante a abordagem, foram apreendidas drogas e dinheiro na posse de um dos presos e também na residência em frente do ponto de venda. No local, os policias observaram a presença de utensílios utilizados para o fracionamento das drogas. “Seguiremos investigando todos os indivíduos ligados ao tráfico e essa averiguação se torna ainda mais necessária quando nos deparamos com ações ilegais desse âmbito em locais perto de escolas”, frisou o titular da unidade, delegado Rafael Soares.

“A ação faz parte da Operação Anjos da Lei de caráter permanente, a qual tem como objetivo desarticular o tráfico de drogas em regiões escolares, diminuindo a oferta de drogas aos estudantes em situação de vulnerabilidade na Região Metropolitana de Porto Alegre”, complementou.

Salto do Jacuí

O mesmo tipo de crime levou a Polícia Civil a desencadear uma operação especial em Salto do Jacuí, na Região Central do Rio Grande do Sul. Além do combate ao tráfico de drogas, a iniciativa teve como objetivo auxiliar na elucidação de um homicídio doloso cometido em julho no município.

Foram cumpridos dois mandados de prisão relativos ao crime. Um homem foi capturado no próprio município, ao passo que uma mulher recebeu voz-de-prisão na cidade de Espumoso. Além disso, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão, que resultaram na prisão de um casal, em flagrante, pelo crime de tráfico. Com eles, foram encontrados cerca de R$ 100 em dinheiro trocado e uma porção de substância semelhante à cocaína.

