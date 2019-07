A Polícia Civil capturou um dos criminosos que usaram camisetas da corporação para assaltar um sítio na Serra Gaúcha

A Polícia Civil gaúcha, por meio da Delegacia de São Francisco de Paula, prendeu preventivamente um homem de 38 anos envolvido em um roubo a um sítio na localidade da Várzea São João, junto à rodovia RS-020, no interior do município da Serra. Conforme os investigadores, ele estava entre os quatro criminosos que atacaram a residência, na tarde de 26 de junho,

vestindo camisetas da corporação.

O suspeito recebeu voz-de-prisão na noite de sábado em uma residência em São Chico, onde mora (ele também conta com uma propriedade em Gramado). Conhecedor da rotina das vítimas, pois já havia prestado serviço a família, acabou se aproveitando das informações das quais dispunha. Os moradores da propriedade foram então ameaçados pela quadrilha, que levou do local dinheiro e uma arma-de-fogo.

A delegada Fernanda Aranha (São Francisco de Paula) e seu colega Gustavo Barcellos (Gramado), ressaltaram que crimes cometidos com violência e grave ameaça têm sido tratados de forma prioritária pelas duas unidades, que atuaram em conjunto no caso e com o apoio da BM (Brigada Militar). Outras diligências devem ser realizadas nos próximos dias, tendo como alvo os demais participantes do ataque.

Casal

Valendo-se do mesmo tipo de parceria, a Delegacia de Gramado colaborou com a de Canela na captura de um casal suspeito de pelo menos dez assaltos a pedestres em ambas as cidades, durante as noites e madrugadas. Eles foram presos em uma casa em área invadida no bairro Santa Marta (Canela), onde costumavam pernoitar na casa de familiares.

Apesar de agirem encapuzados, eles foram reconhecidos como autores de uma série de roubos a pedestres na área central da cidade e também no bairro Carniel, em Gramado, com a participação de adolescentes, também já identificados. Os crimes, mediante o uso de facas, pedaços de pau e imitações de armas-de-fogo, tendo como alvo pessoas que voltavam do trabalho ou saíam de festas.

