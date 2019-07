A Polícia Civil capturou um homem responsável por diversos assaltos em lotações de Porto Alegre

A Polícia Civil gaúcha, por meio da DRTC (Delegacia de Polícia Especializada de Repressão a Roubos em Transporte Coletivo), capturou um homem de 32 anos. Ele é suspeito de realizar pelos menos 11 ataques a lotações em Porto Alegre.

Alvo de um mandado judicial de prisão temporária, ele foi algemado no Centro Histórico. Além disso, a sua casa no bairro Nonoai (Zona Sul) passou por uma ação de busca e apreensão.

De acordo com o delegado Daniel Mendelski, da DRTC, os assaltos aos lotações foram cometidos nas Zonas Central e Sul da capital gaúcha, no período entre maio e julho deste ano. Também pesa contra ele uma série de antecedentes policiais por furto e violência doméstica.

A ação contou com o apoio de agentes da Coordenadoria de Recursos Especiais. O titular da Delegacia, inaugurada no primeiro semestre deste ano na avenida Getúlio Vargas (bairro Menino Deus), ressaltou a importância da colaboração dos cidadãos para elucidade esses crimes.

É possível identificar os autores de roubos a coletivos e lotações, por meio dos telefones (51) 3288-8528 e 98446-5874 (WhatsApp). O sigilo sobre a identidade do responsável pela denúncia é garantido.

Aplicativo de transporte

A DP (Delegacia de Policia) de Esteio, na Região Metropolitana de Porto Alegre, prendeu um indivíduo suspeito de roubo a uma motorista de aplicativo de transporte particular. A vítima também foi estuprada.

De acordo com os investigadores da Polícia Civil, o crime ocorreu no início de julho. O homem acionou o serviço por meio de um telefone celular e, após embarcar no veículo, anunciou o assalto.

Ele obrigou a mulher a dirigir até um local afastado da cidade, onde cometeu o ataque sexual. “Assim que tomamos conhecimento dos fatos, iniciamos a apuração do caso, culminando com a identificação do suspeito”, frisou o titular da unidade, delegado André Sperotto.

Pornografia infantil

Já em São Leopoldo, no Vale do Sinos, agentes da Polícia Civil prenderam em flagrante um homem de 28 anos pelo crime de pedofilia e armazenamento de conteúdo pornográfico infantil.

A ação, decorrente do cumprimento de um mandado de busca e apreensão, foi realizada pela DRCI (Delegacia de Polícia de Repressão aos Crimes Informáticos), vinculada ao Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais).

Conforme o delegado André Lobo Anicet, foram encontrados ao menos 20 arquivos de computador com esse tipo de conteúdo, armazenados no computador do indivíduo.

Na mesma cidade, uma ação do Denarc (Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico) no bairro Vicentina levou à prisão de de um homem em poder de um revólver calibre 44 e munição, próximo a uma escola municipal.

Segundo a Polícia Civil, a ofensiva atende a uma das estratégias adotadas pela corporação: intensificar a presença do poder público em áreas conflagradas pelo tráfico de drogas.

(Marcello Campos)

