A Polícia Civil confirmou que um corpo encontrado no litoral de São Paulo é do surfista desaparecido há três meses na praia de Imbé

Um corpo encontrado no dia 30 de julho em Iguape (SP) pelo Corpo de Bombeiros é do surfista Gustavo Quadros de Oliveira, 18 anos, desaparecido no dia 6 de junho quando praticava o esporte na praia de Imbé, no Litoral Norte gaúcho, a cerca de 700 quilômetros de distância. A identificação positiva foi confirmada pela Polícia Civil de ambos os Estados.

O trabalho foi realizado de forma conjunta com o IGP (Instituto-Geral de Perícias) do Rio Grande do Sul. De acordo com o titular da Delegacia de Polícia de Imbé, Antônio Carlos Ractz Júnior, o incidente havia motivado a abertura de inquérito, com depoimentos de diversas testemunhas e coleta de provas.

“Imagens registradas por câmeras de videomonitoramento da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito do município gaúcho foram analisadas, confirmando o desaparecimento do jovem no mar”, informou a Polícia Civil em seu site oficial nessa quinta-feira. Ainda segundo a corporação, a investigação “refutou especulações que chegaram a ser publicadas em redes sociais”.

Elucidado o desaparecimento, o inquérito policial será remetido à Comarca de Tramandaí para análise pelo MP (Ministério Público) e Poder Judiciário. Gustavo morava em Imbé e sumiu na água quando retornava para a orla, acompanhado de um amigo, devido às condições desfavoráveis do mar. Não foram divulgadas informações sobre a causa da morte, nem previsão de velório e sepultamento.

Buscas

Assim que o desparecimento foi registrado, bombeiros do município vizinho de Tramandaí fizeram buscas ininterruptas durante nove dias, sem resultado. O caso ficou em aberto até a descoberta, no litoral paulista, de um corpo com vestes idênticas às que Gustavo usava ao ser visto pela última vez, 54 dias antes.

A etapa seguinte foi o encaminhamento dos pais do surfista ao Posto Médico-Legal de Osório, vinculado ao Departamento de Perícias do Interior do IGP. O material genético fornecido pelo casal foi então levado para Porto Alegre, onde passou por um processo de extração do DNA.

Em São Paulo, por sua vez, agentes gaúchos colaboraram com colegas locais na coleta e análise comparativa com o DNA do cadáver, resultando no laudo positivo. Os familiares da vítima foram então comunicados sobre a identificação, a fim de providenciaram a liberação e o traslado do cadáver para o Rio Grande do Sul.

(Marcello Campos)

