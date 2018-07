A Polícia Civil deflagrou uma operação para combater homicídios e tráfico de drogas no Sul do Estado

A Polícia Civil deflagrou, nesta sexta-feira (27), a Operação Sarcophilus em Pelotas e Capão do Leão, na Região Sul do Estado. O objetivo da ofensiva é combater crimes de homicídios e tráfico de drogas. Quinze pessoas foram presas durante a ação. Aparelhos celulares e outros objetos foram apreendidos. A 18ª Delegacia de Polícia Regional/Pelotas coordenou os trabalhos.

Aproximadamente 300 policiais civis cumpriram 79 ordens judiciais, sendo 16 mandados de prisão e 63 de busca e apreensão. Durante os seis meses de investigação, foi identificada uma organização criminosa dedicada a homicídios e tráfico de drogas em diversas cidades do Sul do Estado, especialmente em Pelotas.

Segundo o delegado regional Marcio Steffens, no transcorrer do processo investigatório foi possível identificar ações voltadas à disputa por áreas conflagradas pelo tráfico, inclusive com ordens de execução de rivais, algumas partindo de dentro do sistema penitenciário. As investigações contaram com a participação de todas as delegacias especializadas de Pelotas.

A Operação Sarcophilus contou com o apoio da Brigada Militar, da Divisão de Apoio Aéreo da Polícia Civil com o emprego do helicóptero, além da utilização de cães farejadores do Denarc (Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico) da Polícia Civil.

