A Polícia Civil desarticulou no Vale do Taquari uma quadrilha liderada por um detento que atuava para duas facções

A Polícia Civil deflagrou, nesta segunda-feira (19), a Operação Limpeza no município de Estrela, no Vale do Taquari. A ação da Delegacia de Polícia de Estrela teve por objetivo o combate ao tráfico de drogas e crimes derivados, tais como homicídios, roubos e furtos.

Três homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas. Foram apreendidos 300 gramas de cocaína e cerca de 10 quilos de maconha, além de dinheiro.

Segundo o delegado José Romaci Reis, o grupo criminoso é comandado por um indivíduo de dentro da Pasc (Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas). De acordo com as investigações, o líder do grupo seria aliado a duas associações criminosas rivais. Ele trabalharia com as duas, dividindo a cidade, um bairro pertencendo a cada grupo. Ao todo, 45 agentes cumpriram vários mandados de busca região.

