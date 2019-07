Reforço na segurança pública: 412 novos escrivães e inspetores passam a atuar neste mês na Polícia Civil gaúcha

A segurança pública do Rio Grande do Sul passou a contar com 412 novos agentes formados pela Acadepol (Acedemia de Polícia Civil). A nomeação foi publicada na edição do Diário Oficial do Estado dessa segunda-feira, mesmo dia em que uma cerimônia oficial no Centro Administrativo, em Porto Alegre, marcou a diplomação do grupo, formado por 205 inspetores e 207 escrivães.

Integrantes das 52ª e 53ª turmas da instituição, os formandos passaram por um curso com duração de seis meses, iniciado em dezembro do ano passado. Ao todo, cerca de 44 mil candidatos disputaram 1,2 mil vagas (600 para cada cargo), que serão ocupadas por homens e mulheres.

De acordo com o Palácio Piratini, esse foi o concurso da corporação com o maior índice de candidatos por vaga nos últimos anos (a última edição foi realizada em 2013). A turma também é a primeira em que o “canudo” é acompanhado da habilitação como brigadista de incêndio em nível intermediário.

Os servidores já poderão exercer as atividades a partir desta primeira quinzena de julho. Por questão de estratégia, o local em que cada um deles trabalhará não é divulgado, mas a SSP (Secretaria da Segurança Pública) garante que todas as regiões do Rio Grande do Sul serão contempladas.

“Sabemos o quanto é possível interferir positivamente na vida das pessoas”, discursou o governador Eduardo Leite. “Não podemos, no exercício da função, esquecer que por trás dos números existem rostos e pessoas, com demandas e expectativas”, prosseguiu. Ele também ressaltou a queda nos índices de criminalidade.

Dados oficiais indicam que de janeiro a maio houve redução de 71% nos latrocínios em Porto Alegre (dois casos, contra sete no mesmo período do ano anterior. Também houve retração expressiva nos dados do Estado, que cortou pela metade os roubos com morte em maio, de oito para quatro – o menor número para o mês desde que a contagem de crimes foi iniciada, em 2002.

Outros pronunciamentos

Também participaram do evento o vice-governador e secretário da Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior, além da chefe da Polícia Civil, Nadine Anflor. Primeira mulher a ocupar o cargo no Rio Grande do Sul, ela descreveu a missão dos novos agentes da corporação como “árdua, mas recompensadora”.

“Vocês escolheram estar na melhor Polícia Civil do Brasil, com indicies de elucidação de 70% nos homicídios e de 99% nos feminicídios”, enalteceu. “Manter o reconhecimento da instituição perante as comunidades depende do trabalho de vocês. Quando a polícia é bem estruturada, forte e respeitada, o crime não tem espaço, e a impunidade não prevalece.”

Também delegado, o vice-governador Ranolfo sintetizou o sentimento que tem com relação à atividade policial em uma palavra: comprometimento. “É isso que a sociedade e que os agentes de governo esperam de vocês. Dedicação integral para servir e para proteger a nossa sociedade”, pontuou.

(Marcello Campos)

