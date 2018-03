A Polícia Civil fez uma entrega de 200 armas para mulheres policiais

Na manhã desta quinta-feira (29) a Polícia Civil realizou a entrega de 200 armas para mulheres policiais de todo o Estado. O ato ocorreu durante solenidade no Palácio da Polícia, a qual contou com a presença do Secretário de Estado da Segurança Pública, César Schirmer, do Secretário Adjunto Cel. Everton Oltramari, do Chefe de Polícia, Delegado Emerson Wendt, do Subchefe de Polícia, Delegado Leonel Fagundes Carivali, e do Diretor da Dame (Divisão de Armas, Munições e Explosivos) Delegado Anderson Spier.

As armas que foram entregues são pistolas do modelo PT 640, da Taurus, possuem dimensões e pesos menores que as convencionais usadas pela Instituição, por isso foram adquiridas para atender às demandas das mulheres policiais. As pistolas possuem uma melhor ergonomia em mãos pequenas e uma maior portabilidade, sem comprometer a funcionalidade. Foram contempladas com as armas 200 mulheres policiais que atuam em órgãos operacionais. O investimento foi de cerca de RS 370 mil, oriundos do FESP (Fundo Estadual de Segurança Pública).

Doação

O governo do Estado recebeu na quarta-feira (28) a doação de 46 veículos Mitsubiski Pajero, 10 fuzis T4, 200 rastreadores e 26 rádios digitais para o reaparelhamento das Forças de Segurança do Rio Grande do Sul. A contribuição foi do ICF (Instituto Cultural Floresta), criado por um grupo de empresários, à Brigada Militar e à Polícia Civil de Porto Alegre, com um investimento de R$ 9 milhões. A solenidade ocorreu no edifício-garagem do Shopping Iguatemi, em Porto Alegre.

“Todos sabem que a criminalidade não descansa. Assim, governo e sociedade precisam se unir cada vez mais nesse enfrentamento. As soluções não são fáceis, mas atuando de forma integrada já alcançamos muitos resultados efetivos. Esse gesto dos empresários porto-alegrenses é mais um grande exemplo de participação da sociedade”, ressaltou o governador.

Sartori afirmou que o poder público sozinho não consegue tudo e que uma polícia mais equipada está melhor preparada para combater a criminalidade no Rio Grande do Sul, destacando a redução dos índices de violência. “Para nós, a Segurança Pública sempre foi uma prioridade. Sabemos que os resultados não aparecem do dia para a noite. Quando se fala em Segurança o trabalho deve ser permanente, prioritário e integrado”, salientou.

A importância dos veículos e do armamento na atuação das forças de Segurança foi ressaltada pelo governador, afirmando que atende às necessidades de cada corporação para fazer seu trabalho em prol da sociedade. “Ao Instituto Floresta devo dizer que somos gratos por este apoio neste momento de travessia em que vivemos. Pela sensibilidade e compreensão da necessidade de unir esforços para transformar a realidade. Ações como esta, nos motivam na caminhada rumo ao Estado que queremos”, assegurou.

O governador também anunciou que, nos próximos dias, fará a entrega, para os órgãos de Segurança Pública, de mais 86 Corollas, 28 camionetas para o patrulhamento ambiental e 164 carabinas calibre 12. O investimento é na ordem de R$ 12,4 milhões, com recurso próprio do Estado.

Segundo o presidente do Instituto Cultural Floresta, Leonardo Fração, foram arrecadados por 55 famílias e empresas R$ 14 milhões, dos quais R$ 9 milhões são entregues hoje e outros R$ 5 milhões serão repassados em mais equipamentos. “A entrega desses veículos, do armamento e dos equipamentos de tecnologia de segurança é um começo. Mas elas não são o suficiente para resolver os problemas, do tamanho que eles têm hoje. Estamos hoje oferencendo uma solução para ajudar”, afirmou.

Fração destacou que muitas cidades grandes no mundo resolveram seus problemas de segurança com a união entre a sociedade civil e Estado. “Precisamos de uma mudança cultural. Não basta querer, temos que merecer o País que queremos viver. Nossa ação comprova isso. Se trabalharmos juntos podemos impactar de alguma forma o nosso futuro.”

