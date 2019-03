A Polícia Civil gaúcha deflagrou uma operação de combate aos homicídios e ao tráfico de drogas na Região Sul do Estado

Em parceria com a Brigada Militar e o Exército, a Polícia Civil deflagrou na manhã dessa segunda-feira a Operação Emboscada, que tem como foco os crimes de homicídio e tráfico de drogas no Sul do Estado. A ação foi realizada por meio da Delegacia de Candiota e cumpriu oito ordens judiciais, incluindo mandados de busca e de prisão no município e também em Pinheiro Machado. Ao todo, quatro pessoas foram presas e houve a apreensão de um veículo clonado e meio quilo de maconha.

Conforme o delegado Cristiano Ritta, as investigações iniciaram neste mês, após um homicídio em Candiota no dia 9, durante as festividades de Carnaval: “O crime teria sido motivado pela disputa por pontos de venda de drogas”. A vítima foi chamada por três indivíduos para uma negociação e, ao chegar ao local, sofreu uma emboscada a tiros, que partiram dos três ocupantes de um veículo.

Os suspeitos acabaram identificados e capturados nessa segunda-feira pela força-tarefa, que contou com 50 agentes das três corporações. Uma quarta pessoa também foi presa por envolvimento no episódio.

Exército

O general Ramires, que acompanhou a participação da tropa do Exército, por meio do Pelotão de Operações Especiais, destacou a importância das ações conjuntas entre órgãos de segurança no combate aos crimes de fronteira.

“A ação de hoje faz parte de um plano estratégico de integração e interação e que deve ser ampliado, a fim de proporcionar maior segurança à sociedade”, concluiu o oficial.

