A Polícia Civil gaúcha recuperou uma carga de 16 mil munições roubadas em Porto Alegre

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Civil gaúcha com parte de uma lote de munição roubada em Porto Alegre. A ação, realizada pela DRFC (Delegacia de Repressão ao Roubo e Furto de Cargas) no bairro Medianeira (Zona Sul), resultou na apreensão de aproximadamente 16 mil itens de diversos calibres, além de armas e miguelitos.

De acordo com o delegado Alexandre Luiz Fleck, responsável pela ofensiva, o material estava escondido em um imóvel que abriga, no mesmo terreno, residência e microempresa de borracharia. As investigações começaram em março deste ano, após um assalto registrado na cidade de Portão (Vale do Caí).

“Uma equipe de agentes da Polícia Civil realizava diligências na área, a fim de apurar denúncias sobre um possível depósito irregular de munições e acabou confirmando as informações recebidas durante a investigação”, relatou o delegado. Ele definiu a ação como “de grande importância”, por retirar das ruas uma quantidade expressiva de material que seriam utilizada por criminosos na prática de crimes graves.

Detalhes

Dentre os itens encontrados estão um revólver calibre 22 e outro de calibre 38, além de 9,5 mil munições de calibre 40 e 3,7 mil de calibre 380, bem como 3 mil munições variadas de fuzil, espingarda e outras armas. Também foram encontrados quatro recarregadores de cápsulas tipo “jet-loaders” e dispositivos conhecidos como “miguelitos” (ferros pontiagudos e retorcidos, utilizados para furar pneus de carros).

O homem, que não teve a sua identidade informada pela Polícia Civil, foi autuado em flagrante pelos crimes de posse ilegal de arma-de-fogo e munições de calibre permitido, além da posse e porte de arma-de-fogo e munições de calibre restrito. Ele também responderá pelo crime de receptação.

(Marcello Campos)

