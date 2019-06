A Polícia Civil identificou o dono do carro que atropelou um maratonista na estrada entre Gramado e Canela

Quase três semanas após o atropelamento do maratonista Boaz Marques de Brito, 58 anos, na rodovia entre as cidades de Gramado e Canela, na Serra Gaúcha, na manhã dessa quinta-feira a Polícia Civil apreendeu identificou o condutor e apreendeu o veículo. O incidente ocorreu na manhã do dia 9, na margem da estrada, e deixou gravemente ferida a vítima, um paulista que praticava a corrida durante visita à região.

De acordo com o delegado Gustavo Barcellos, o atropelador fugiu sem prestar socorro, mas a análise de imagens permitiu rastrear o carro. Trata-se de um Jeep Compass cinza registrado em nome de uma empresa de incorporação e urbanização sediada em Tramandaí, no Litoral Norte do Estado.

A investigação apurou também que, quatro dias após o episódio, o homem que dirigia o carro registrou ocorrência informando ter atropelado um cavalo na RS-020, no município de Taquara, com o objetivo de ocultar o seu envolvimento. “Diante das evidências, foi cumprido um mandado de busca e apreensão na residência do indivíduo, em Canela”, ressaltou o titular da Delegacia e Gramado.

Alegações

Com 29 anos de idade, ele foi encontrado pelos policiais no escritório de sua empresa e, após ser interrogado, assumiu a autoria mas alegou não ter visto a vítima correndo à margem da estrada, pois estaria com a visão ofuscada pelo sol. Ele também negou estar sob efeito de álcool ou outras drogas e justificou não ter prestado socorro porque não percebeu ter atingido uma pessoa.

Já o veículo foi apreendido em uma oficina mecânica em Porto Alegre, em ação que contou com o apoio da 11ª Delegacia de Polícia da Capital. Segundo a Polícia Civil, as investigações prosseguem para apurar as demais circunstâncias do fato, a fim de definir a natureza do crime e a punição do envolvido.

Encaminhado a um hospital local após ser atropelado, o maratonista foi transferido em coma para Caxias do Sul, também na Serra. Dias depois, ainda em estado oscilando de gravíssimo a grave, a vítima acabou transladada por familiares para um hospital de São Paulo, onde mora.

(Marcello Campos)

Deixe seu comentário: