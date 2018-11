A Polícia Civil prendeu dois homens por tráfico de drogas em Gramado, na Serra Gaúcha

A Polícia Civil, por meio da DP (Delegacia de Polícia) de Gramado, na Serra Gaúcha, com apoio da DP de Canela, desencadeou, no sábado (10), uma operação contra o tráfico de drogas na região. Na oportunidade, foram presos dois homens, em decorrência de mandado de prisão preventiva.

Um dos suspeitos foi preso no bairro Moura, em Gramado, em sua casa. Ele havia sido preso em flagrante no dia 05 de outubro, ocasião em que foi apreendida certa quantidade de cocaína em seu poder. O suspeito obteve a liberdade por habeas corpus. Após a complementação das investigações, representou-se novamente pela sua prisão, decretada pelo Juízo da comarca de Gramado.

O outro homem preso, de 37 anos, conforme as investigações, seria o fornecedor da droga vendida no ponto de tráfico desarticulado no dia 05 de outubro. Ele foi preso em Canela, em uma lavagem de veículos. Na ocasião, foi apreendido um veículo esportivo pertencente ao investigado.

Segundo informações, o suspeito preso em Canela é um dos criminosos mais conhecidos na região, com inúmeros antecedentes policiais, atuando no tráfico de drogas e em crimes patrimoniais com subtração de quantias em dinheiro e joias, e envolvimento com quadrilha especializada neste tipo de crime.

Apurou-se que parte dos lucros obtidos nestes delitos era usada pelo suspeito para financiar o tráfico de drogas que gerenciava. Sua prisão é considerada de suma importância pela Polícia Civil.

