A Polícia Civil prendeu dois suspeitos de envolvimento na morte de uma menina de 12 anos em Porto Alegre

Policiais da da 1ª Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa prenderam em flagrante na Vila Tamanca, bairro Agronomia, dois suspeitos de participar do homicídio de uma menina de 12 anos no bairro Lomba do Pinheiro na última quinta-feira (17). Eles foram detidos na manhã deste sábado (19). ‪

Segundo o delegado Rodrigo Reis,‬ com os dois adultos foram apreendidas três pistolas, duas de calibre 9 mm e uma de calibre .32, diversas petecas de maconha, farta munição e dois coletes à prova de balas. “As armas de fogo serão enviadas a comparação balística, já que são de mesmo calibre daquelas utilizadas na prática do delito”, ressaltou Reis.

O delegado ainda enfatizou que o principal suspeito de ser o autor do crime fugiu quando percebeu a chegada dos policiais. “Trata-se de um adolescente que teve sua busca e apreensão determinada pelo Poder Judiciário e encontra-se foragido”, acrescentou. O delegado Rodrigo Reis segue em diligências em busca do terceiro envolvido.

A Polícia Civil solicita a colaboração dos moradores do bairro Agronomia e Lomba do Pinheiro através dos números 0800-642-0121 ou WhatsApp 98418 7814 para localizar o adolescente. As investigações ainda tentam identificar a eventual participação de outras pessoas.

Caso

O corpo da menina foi encontrado na quinta-feira (17) no bairro Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre. Ela foi morta a tiros durante a madrugada, no Beco do David, perto da Estrada João de Oliveira Remião. A criança estava com os documentos e aparentemente nada foi roubado, segundo a polícia.

Parentes relataram que a mãe da vítima já havia morrido e que ela vivia com alguns irmãos. O corpo se encontra no Departamento Médico Legal de Porto Alegre para reconhecimento de familiares.

Fugitivos de presídio de Passo Fundo

Agentes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e da BM (Brigada Militar) prenderam dois criminosos foragidos do presídio de Passo Fundo em Erval Seco na manhã desse sábado (19). Eles foram localizados após a tentativa de fuga próximo de uma barreira montada pela PRF.

Os criminosos estavam em um Astra e um Celta que retornaram em alta velocidade. Houve perseguição e tiros. No interior do município de Erval Seco, em uma região de mata, os dois fugitivos foram recapturados. As equipes policiais seguem em buscas no local por outros cinco foragidos que se esconderam no meio do matagal. Foram recuperados três automóveis roubados pelo grupo e um revólver calibre 38 municiado.

A Polícia Rodoviária Federal e a Brigada Militar mobilizaram grande quantidade de agentes e a expectativa é de que nas próximas horas todos os criminosos sejam presos.

Apreendidos 240 quilos de maconha

A Receita Federal, a Polícia Federal e a Brigada Militar apreenderam uma carga de 240 quilos de maconha na BR-471, no município de Santa Vitória do Palmar, na madrugada deste sábado (19).

Após trabalho de inteligência e cooperação entre as instituições, foi abordado um veículo Toyota Hilux, com placas de Pelotas, que transportava o entorpecente, em direção ao Uruguai. O motorista, natural de Santa Vitória do Palmar, foi preso em flagrante e apresentado na Delegacia da Polícia Federal.

