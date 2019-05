A Polícia Civil prendeu três pessoas e recolheu quase meia tonelada de carne imprópria para consumo na cidade de Taquara

A Polícia Civil gaúcha deflagrou na manhã dessa quarta-feira no município de Taquara (Vale do Paranhana) a operação “Carne Fria”, que tem como alvo os crimes de furto, abigeato e comercialização de carne imprópria para o consumo humano. Ao todo, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão.

Durante a ofensiva, realizada pela DP (Delegacia de Polícia) de Três Coroas, com apoio de agentes de Taquara e Igrejinha, além de técnicos da Secretaria de Agricultura do Rio Grande do Sul, foram presas três pessoas e recolhidos quase 500 quilos de carne sem procedência e em condições inadequadas, bem como quatro armas-de-fogo e munição.

De acordo com o delegado Ivanir Caldas, a operação é um desdobramento de investigação que teve início em fevereiro deste ano. “Na ocasião, policiais civis flagraram no interior do município de Taquara dois homens em um veículo transportando um bovino adulto já abatido e fracionado ao meio.

“O animal havia sido furtado horas antes em uma propriedade rural de São Francisco de Paula. Ao serem abordados, dois suspeitos trocaram tiros com policiais e acabaram morrendo”, relembrou o titular da DP de Três Coroas.

Durante o cumprimento de um dos mandados, no interior de Taquara, também foram localizadas máquinas utilizadas para o fracionamento da carne de procedência ilícita, uma câmara de resfriamento e dois rifles de calibres 22 e 36, ambas com a numeração raspada. Um homem de 53 anos foi autuado em flagrante pela posse das armas com registro adulterado.

“O indivíduo é suspeito de integrar uma organização criminosa que promove o furto, abate e distribuição da carne irregular em municípios de toda a região”, destacou o delegado Ivanir Caldas.

Organização criminosa

Outro mandado de busca foi cumprido em um mercado situado no bairro Empresa, também na cidade de Taquara. No local foram apreendidos mais de 400 quilos de carne considerada imprópria para consumo e sem procedência especificadas mediante rótulo nas embalagens.

“Em razão dos fatos, o dono do estabelecimento, um homem de 55 anos, foi preso em flagrante por crime contra as relações de consumo, bem como autuado por infrações administrativas”, destacou o delegado. No piso superior do mesmo estabelecimento foram ainda localizadas uma garrucha e uma pistola calibre 380.

“As armas estavam no quarto de um jovem de 25 anos, que foi preso em flagrante por posse ilegal de arma-de-fogo com numeração suprimida”, acrescentou Caldas. O delegado regional Heliomar Franco, por sua vez, destacou a importância das diligências destinadas á tutela tanto dos pecuaristas que sofrem com os furtos quanto ao consumidor de produtos vendidos de maneira indevida.

(Marcello Campos)

