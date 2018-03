A Polícia Civil prendeu um suspeito no caso do desaparecimento de uma menina de 7 anos em Caxias do Sul

Na tarde desta quarta-feira (21) a Polícia Civil informou que foi preso um suspeito de ser o responsável pelo desaparecimento de uma menina de 7 anos em Caxias do Sul. Naiara Soares Gomes desapareceu no último dia 9, quando seguia sozinha para a escola, no bairro Esplanada.

