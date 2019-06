A Polícia Civil realizou uma megaoperação contra assaltantes de ônibus em um condomínio popular de Porto Alegre

Uma megaoperação da Polícia Civil gaúcha, nas primeiras horas da manhã dessa quarta-feira, reuniu quase 200 agentes em um condomínio popular na avenida Princesa Isabel, bairro Santana, em Porto Alegre. Tarefa: cumprir quatro mandados de prisão e 28 de busca e apreensão contra uma quadrilha envolvida em assaltos ao transporte coletivo.

O grupo tinha como área preferencial das ações os bairros da Zona Sul da cidade (tais como o Lami e a Lomba do Pinheiro) e costumava agir com violência, chegando a agredir vítimas com coronhadas. Alguns dos incidentes foram registrados por câmeras internas de ônibus, permitindo a identificação de criminosos e do líder dos ataques – 12 ocorrências desde maio.

Conforme o titular da DRTC (Delegacia de Polícia Especializada de Repressão a Roubos em Transporte Coletivo), Daniel Mendelski, as investigações indicam que parte desses criminosos é formada por indivíduos que tinham como alvo veículos particulares e seus proprietários, mas que acabaram migrando para os ataques a passageiros e tripulantes de ônibus.

“Os criminosos utilizavam este condomínio como base para se esconder, armazenar objetos e planejar outros ataques”, relatou o delegado Fernando Soares, também encarregado da operação especial, realizada na esquina da avenida Princesa Isabel com a Bento Gonçalves, e que durou mais de duas horas. Ele comentou, ainda, que nem todos os moradores do condomínio têm ligação com crimes.

Resultado

A ofensiva, denominada “House Of Pain” (“Casa da Dor”, em livre tradução), teve um saldo maior que o previsto: no final das contas, oito pessoas foram presas e um adolescente apreendido. Isso porque, além das acusações de roubo, houve três flagrantes por tráfico e outro por posse de drogas, além de dois por desacato e resistência. Um indivíduo continua foragido.

Também foram encontradas drogas, uma balança de precisão, diversos celulares e uma quantidade não revelada em dinheiro-vivo, além de diversos objetos provavelmente obtidos nos assaltos. A ação policial contou com o apoio de integrantes da Core (Coordenadoria de Recursos Especiais) e de um helicóptero da Polícia Civil.

Especializada

A DRTC foi inaugurada no final de março em um prédio anexo à Secretaria Estadual da Agricultura, na avenida Getúlio Vargas (bairro Menino Deus). Instituída por decreto estadual em setembro passado, a unidade teve como embrião uma força-tarefa criada em 2016 para investigar assaltos a ônibus e lotações, conforme noticiado na época pelo jornal “O Sul”.

Em três anos de atuação, foram mais de mil processos enviados ao Poder Judiciário e 913 mandados de prisão preventiva ou temporária, que resultaram em pelo menos 250 presos. Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública) do Rio Grande do Sul, na maioria dos casos, o alvo é o motorista do veículo.

A equipe de sete agentes chefiados por Daniel Mendelski atua durante o horário comercial, mas há um plantão permamente. As ocorrências envolvendo os roubos ao transporte coletivo na capital gaúcha também podem ser encaminhadas pela internet, em página específica no site da Polícia Civil: www.pc.rs.gov.br.

(Marcello Campos)

