A Polícia Civil recuperou 21 toneladas de carne roubadas em estrada do interior gaúcho e prendeu um dos criminosos

Por meio do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais), a Polícia Civil gaúcha prendeu um homem envolvido em roubo de carne e recuperou 21 toneladas do produto. Ele é suspeito de fazer parte do grupo que assaltou um caminhão frigorífico em trecho da rodovia ERS-122 na região de São Vendelino.

Conforme o registro de ocorrência, o ataque ocorreu na madrugada de quarta-feira, quando o veículo trafegava pela estrada, com funcionários da empresa. Em determinado momento, eles foram interceptados pela quadrilha armada e que ocupava um automóvel, sendo forçados a parar.

Os criminosos desviaram então o caminhão para outro local e colocaram a carne em outro veículo, antes abandonar as vítimas em uma estrada vicinal que cruza com a RS-452. O produito foi avaliado em aproximadamente R$ 80 mil.

De posse de informações sobre o incidente, os policiais fizeram diligências na região para recuperar a carga e identificar os autores do assalto. Acabaram encontrando a o lote de carne escondido no galpão de um sítio na Estrada Municipal da Uva, em Vale Real. O proprietário do imóvel foi preso em flagrante.

Combate

Na tarde dessa quinta-feira, o governo do Estado a Febrac (Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça) concederam entrevista coletiva, na Expointer, sobre o combate aos crimes rurais, em especial o abigeato. O vice-governador e secretário da Segurança Pública, delegado Ranolfo Vieira Júnior, ressaltou o empenho da Polícia Civil e Brigada Militar.

Por sua vez, a chefe de polícia Nadine Anflor destacou o trabalho que vem sendo realizado pelas Delegacias de Polícia de Repressão aos Crimes Rurais e Abigeato. Ela mencionou que, para o mês de setembro, estão previstas as inaugurações da Delegacia de Polícia de Repressão aos Crimes Rurais e Abigeato de Camaquã, no dia 16 de setembro, e ainda um cartório especializado na investigação desses delitos em Montenegro.

A conversa com a imprensa destacou, ainda, as patrulhas rurais e o empenho dos servidores nas investigações especializadas, bem como o uso da inteligência no mapeamento das cidades e regiões com maior número de ocorrência. Por fim, as autoridades ressaltaram a queda deste tipo de delito no Estado, que conta com delegacias especializadas em Bagé, Santiago e Cruz Alta, que é muito importante que vítimas dos delitos procurem a Polícia Civil e registrem as ocorrências caso elas ocorram.

Também estiveram presentes e participaram do evento o presidente da Febrac, Leonardo Lamachia, o comandante-geral da Brigada Militar, coronel Mário Ikeda, o deputado Sérgio Turra e representantes de entidades ligados ao agronegócio.

(Marcello Campos)