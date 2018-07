A polícia da França reforçou a segurança para evitar atentados terroristas na final do Campeonato Mundial

Há pelo menos três anos, as celebrações de 14 de julho, o Dia da Bastilha, data nacional francesa, tem dado dor de cabeça para as autoridades públicas em razão do risco de atentados terroristas em Paris (França) e no interior do país.

Neste ano, a principal preocupação, no entanto, se concentra neste domingo, 15 de julho, quando a França decide a o Mundial, realizado na Rússia, contra a Croácia, em uma final inédita. Depois da mobilização dos torcedores após a vitória por 1 a 0 sobre a Bélgica, na última terça-feira (10), o Ministério do Interior prevê que milhões de pessoas assistirão ao jogo decisivo em fan zones por todo o território francês.

A situação é ainda mais complexa porque, neste fim de semana, quatro eventos maiores têm lugar no país. Além das festas pela final do evento esportivo e pela data nacional, a Volta da França (mais tradicional competição de ciclismo do mundo) está em curso e, pelas estradas, uma multidão de motoristas é esperada em um dos mais importantes fins de semana de férias de verão na Europa.

Alerta máximo

A soma de acontecimentos deixa as autoridades em estado de alerta máximo em Paris contra a eventualidade de ataques de jihadistas. Dois anos após o atentado de Nice, que deixou 86 mortos e 458 feridos, o momento é de grande atenção. Mais de 80 mil policiais serão mobilizados no país – 12 mil apenas na capital e cidades metropolitanas.

Torre Eiffel

Na Torre Eiffel, cartão postal da capital francesa, as obras para a construção dos muros de vidro à prova de balas e de isolamento do monumento ainda não terão sido encerradas. Por isso, a visitação do público será interrompida. Em lugar de subir pelos elevadores da “Dama de Ferro”, o público poderá acompanhar os shows da fan zone no Champ-de-Mars, o parque onde está a torre. Serão seis acessos, com barreiras para que cada torcedor passe por revista. São esperadas 90 mil pessoas.

O chefe de Polícia de Paris, Michel Depuech, fez um apelo para que os torcedores cheguem com até sete horas de antecedência.

Durante a semana, a estratégia das autoridades mudou. Até as semifinais, só eram autorizados telões em locais fechados. Ao liberar as fan zones, o objetivo da polícia é de controlar o risco de distúrbios, que seriam maiores em caso de agrupamento espontâneo de multidões.

