A polícia de Bilbao prende acusados de estuprar e manter brasileira em cativeiro por três dias

Três homens foram presos em Bilbao, na Espanha, na segunda-feira (23) por manter uma brasileira de 25 anos presa por três dias em um apartamento e a estuprarem repetidas vezes durante esse período. Segundo o jornal espanhol “El Pais”, um quarto suspeito chegou a ser detido, mas foi liberado. As informações são do portal de notícias G1 e jornal O Estado de S. Paulo.

A vítima relatou que foi convidada para uma festa na última sexta-feira, no bairro de Atxuri e, ao chegar ao local, recebeu de um dos acusados uma bebida. Após tomar alguns goles, ela começou a se sentir tonta e percebeu que havia uma espécie de pó no fundo do copo.

A jovem disse que desmaiou e, ao longo dos dias seguintes, recuperou e perdeu a consciência várias vezes. Durante esse período, ela foi atacada sexualmente pelo homem que ofereceu a bebida e pelos outros detidos, que têm idades entre 33 e 36 anos.

Ela só foi libertada porque, no domingo, conseguiu pegar o telefone de um dos homens sem que ele percebesse e falou com seu irmão, que mora no Brasil. Embora ainda estivesse confusa, ela foi capaz de dizer onde ficava o prédio em que estava e ele avisou amigos dela em Bilbao.

Os amigos foram até o local e negociaram sua libertação com os homens que a mantinham em cativeiro, prometendo que não os denunciariam à polícia, segundo o “El Pais”.

Após ser retirada do apartamento, a brasileira foi levada ao Hospital de Basurto, onde foi constatado que ela foi realmente vítima de agressão sexual e ela prestou queixa formalmente à polícia.

Na terça-feira, uma manifestação reuniu centenas de pessoas para protestar contra a agressão sofrida pela jovem brasileira.

Crimes bárbaros

Os estupros coletivos, mais conhecidos na Espanha como “manadas”, cresceram em todo o país nos últimos dois anos. Segundo dados oficiais do governo, 55 casos foram registrados em 2019. Em 2018, foram 60 e em 2017, 14. Em agosto deste ano, também em Bilbao, outro caso de estupro coletivo chocou o país. Seis homens, entre 18 e 36 anos, abusaram sexualmente de uma jovem espanhola de 18 anos em um parque municipal da cidade. A estudante havia marcado o encontro pela internet em um aplicativo de relacionamento.

Em junho deste ano, o Tribunal Supremo da Espanha condenou cinco homens a 15 anos de prisão. Os integrantes do grupo La Manada estupraram uma jovem de 18 anos em Pamplona, no norte da Espanha, durante a tradicional festa de São Firmino. O crime aconteceu em julho de 2016. Eles também gravaram cenas do abuso e divulgaram na internet. Além da pena em regime fechado, os jovens tiveram de pagar uma indenização de 100 mil euros à vítima. Em 2018, eles chegaram a receber a liberdade provisória. O ato gerou grandes protestos em toda a Espanha.

Deixe seu comentário: