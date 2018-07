A polícia de Israel prendeu um casal brasileiro que tentou entrar com cocaína no país

A polícia de Israel informou nesta segunda-feira (02) que prendeu um casal de brasileiros que tentou entrar no país com 50 cápsulas de cocaína escondidas no corpo. “A investigação começou quando o casal chegou ao aeroporto internacional de Ben Gurion no dia 17 de junho”, afirmou a polícia no comunicado.

Os agentes suspeitaram de duas pessoas “de cerca de 40 anos” e as detiveram para submetê-las a interrogatório. À medida que o interrogatório avançava, os policiais consideraram a possibilidade de que os suspeitos levassem drogas nos seus corpos, e o casal foi levado a um hospital para ser examinado. “No hospital, foram encontradas 50 cápsulas e [dentro de todas elas] um peso total de meio quilo [de cocaína]”, detalhou a nota.