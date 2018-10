A polícia de Santa Catarina prendeu um vice-prefeito e outras quatro pessoas com panfletos exibindo a suástica nazista

O vice-prefeito de Tijucas (SC), Adalto Gomes (PT), foi preso na tarde de sábado com outras quatro pessoas, em posse de panfletos contendo uma suástica. De acordo com a PM (Polícia Militar), o grupo distribuía o material no Centro de Tijucas, na região metropolitana da capital Florianópolis.

No material apreendido, texto e imagem faziam comparações entre os candidatos à Presidência da República Fernando Haddad (PT) e Jair Bolsonaro (PSL), apontado como representante das ideias nazistas no País.

O advogado de Gomes, Evaldo Guerreiro, afirmou que o seu cliente estava fazendo uma panfletagem, “direito permitido até as 22h da véspera da eleição”. Ele argumentou, ainda, que os impressos estavam em conformidade “com um espírito de pura liberdade de expressão” e que houve distorção na interpretação da lei que regula esse direito constitucional.

Conforme o delegado regional de Balneário Camboriú, David Queiroz, o grupo foi enquadrado no artigo 22, inciso 1 da Lei da Segurança Nacional, número 7.170 de 1983. “A existência da cruz suástica foi o fator principal que fez com que a conduta fosse tipificada pelo artigo 22, inciso um da Lei de Segurança Nacional”, frisou.

De acordo com a Polícia Civil, o grupo foi solto após pagar uma Na sequência, o documento foi enviado ao Ministério Público, que decidirá se apresenta denúncia contra o grupo.

Denúncia e prisões

No caso, a 31ª Zona Eleitoral, em Tijucas, havia recebido denúncia sobre veiculação de propaganda eleitoral irregular. A Justiça Eleitoral determinou, então, que fossem apreendidos os exemplares disponíveis do panfleto e que os eventuais envolvidos na distribuição fossem encaminhado à delegacia de polícia.

No boletim de ocorrência, os policiais militares informaram ter encontrado dois homens e duas mulheres com o material irregular, por volta das 15h. Ao serem interpelados, o vice-prefeito se apresentou como responsável pela panfletagem.

Em seguida, os policiais militares recolheram o material e o grupo, que contava com um veículo próprio para o seu deslocamento, foi escoltado pela polícia até a Delegacia de Itapema, no Litoral Norte catarinense, a cerca de 17 quilômetros de Tijucas.

