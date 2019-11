A Polícia desarticulou uma organização criminosa que distribuía cocaína em cidades do Interior gaúcho

Nessa terça-feira, as Polícias Civil e Federal deflagraram a operação “Conesul III” com objetivo de desarticular uma organização criminosa dedicada ao tráfico internacional de drogas e à lavagem de dinheiro. Foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão no município de Camaquã, além do sequestro de imóveis, bloqueio de contas bancárias e apreensão de veículos.

A investigação teve início em maio do ano passado, quando a Polícia Civil identificou que o grupo adquiria cocaína na fronteira do Brasil com o Paraguai, para distribuição em Camaquã, Uruguaiana, Alegrete, Rosário do Sul e São Gabriel, dentre outros municípios do Estado.

Durante a ofensiva dessa terça, foram apreendidos 17,9 quilos da droga em Osório e 6,4 quilos em Guaíra (PR), em ação que também levou à prisão em flagrante de duas pessoas. O líder da organização criminosa está preso e responderá pelos crimes investigados.

Homicídio gravado

Também nessa terça-feira, a Policia Civil deflagrou a operação “Portal”. Agentes da 1ª DPHPP (Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa), em Porto Alegre prenderam quatro pessoas envolvidas em um homicídio cometido na noite de 13 de agosto no bairro Lomba do Pinheiro (Zona Leste).

Conforme o delegado Guilherme Gerhardt, o crime foi gravado e divulgado nas redes sociais. “As investigações apontam para a autoria por quatro homens, ao menos. Foram deferidas pelo Poder Judiciário 12 ordens, dentre prisões preventivas e mandados de prisão por homicídio qualificado e coação no curso do processo”.

“A Operação teve como finalidade cumprir essas medidas cautelares, resultando na prisão de três indivíduos e mais um foragido por diversos crimes”, concluiu Gerhardt. Outros três suspeitos já se encontravam recolhidos no sistema prisional. Ao total, sete pessoas foram presas decorrente da ação policial

Caixa Eletrônico

Já a Draco (Delegacia Repressão às Ações Criminosas Organizadas) de Passo Fundo prendeu um suspeito de participação no roubo de um caixa eletrônico no dia 1º de outubro, no município de Serafina Corrêa. A ação foi decorrente do cumprimento de mandado de busca e apreensão no bairro Rubem Berta, Zona Norte de Porto Alegre.

Conforme o delegado Diogo Ferreira, os criminosos invadiram a sede de uma empresa, renderam vigilantes e funcionários, explodiram um dos caixas eletrônicos e subtraíram valores do local. “As investigações apontaram que cinco indivíduos participaram do crime, utilizando armas-de-fogo, além de luvas, máscaras e toucas para dificultar a identificação”, explicou.

“Havia a informação prévia de que naquele dia, os caixas estariam abastecidos para pagamento e havia cerca de 700 funcionários no local, que tiveram seus objetos pessoais subtraídos”, acrescentou. “Após troca de informações com a Delegacia de Polícia de Guaporé, foi possível identificar um dos autores do roubo, que se encontrava foragido do sistema prisional pelo crime de roubo a residência ocorrido no interior do município.

Durante as buscas realizadas hoje, foi localizada uma pistola, um revolver e uma carteira de motorista falsificada. O indivíduo resistiu a prisão e tentou fugir. Ele também será autuado em flagrante por porte ilegal de arma-de-fogo, receptação e uso de documento falso”. A investigação prossegue para identificação dos demais indivíduos que praticaram o roubo ao caixa eletrônico. A ação contou com o apoio da Core (Coordenadoria de Assuntos Especiais).

(Marcello Campos)