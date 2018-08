A polícia do Rio de Janeiro investiga o sumiço da medalha de um “Nobel de matemática”

Um dos quatro premiados com a medalha Fields, considerada o Prêmio Nobel da Matemática, pode ter tido a medalha furtada. A pasta com o prêmio, entregue na manhã desta quarta-feira ao iraniano Caucher Birkar desapareceu no ICM 2018 (Congresso Internacional de Matemáticos), no Rio de Janeiro. O ocorrido foi confirmado pela organização. A polícia foi acionada e está investigando o caso. O evento é realizado no Riocentro, na zona oeste da capital carioca.

Sem dar detalhes do episódio, a organização do congresso disse, por meio de nota, que lamenta profundamente o desaparecimento da pasta do matemático. A medalha Fields é toda feita de ouro, pesa 14 quilates e equivale a US$ 5,5 mil (R$ 15,8 mil). A imagem impressa em uma das faces é de Arquimedes, um dos mais renomados matemáticos gregos da Antiguidade Clássica.

Segundo o portal G1, o professor Birkar deixou a medalha junto com a carteira e o celular, em uma pasta em cima de uma mesa. Depois de notar o furto da mesma, recorreu aos seguranças, que encontraram a pasta jogada, só com o celular dele. Para ajudar a desvendar o ocorrido, as imagens do circuito de segurança também são analisadas.

O medalhista, que foi morar no Reino Unido como refugiado, é hoje professor da Universidade de Cambridge, onde se destacou por pesquisas e avanços na geometria algébrica. Nascido em um vilarejo curdo, Birkar buscou asilo político depois de formado na Universidade de Teerã, a mais antiga do Irã. Ele é da mesma região em que viveram, séculos atrás, os matemáticos Omar Caiam (1048 – 1131) e Sharaf al-Din al-Tusi (1135-1213).

A Medalha Fields é entregue a cada quatro anos. São escolhidos quatro pesquisadores com menos de 40 anos para receber o prêmio.

Quatro premiados

Foram revelados na manhã desta quarta-feira (1º) os quatro ganhadores da Medalha Fields, a mais importante premiação da matemática mundial, conhecida como “Nobel da Matemática” e entregue aos destaques da área com menos de 40 anos. O prêmio é dado a cada quatro anos, durante o ICM (Congresso Internacional de Matemáticos), que, pela primeira vez, é realizado no Brasil.

Nascido na Índia em 1981, Akshay Venkatesh cresceu na Austrália e atualmente é professor no Instituto de Estudos Avançados, na Universidade de Stanford e na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, onde fez o doutorado em 2002. Sua pesquisa é na área de teoria dos números e tópicos relacionados.

Já o italiano Alessio Figalli, 34 anos, trabalha na área de cálculo de variações e equações diferenciais parciais. É professor na ETH em Zurich, na Suíça.

O mais velho agraciado é Caucher Birkar, de 40 anos, professor na Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Iraniano, Birkar pesquisa a área de geometria algébrica.

Já o ganhador mais novo da edição 2018 é o alemão Peter Scholze, de 30 anos, professor na Universidade de Bonn, na Alemanha, onde faz parte do grupo de trabalho de geometria algébrica aritmética.

Brasileiro

Entre os vencedores da Medalha Fields entregue em 2014 estava o brasileiro Artur Ávila, pesquisador do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, primeiro latino-americano e lusófono a receber o prêmio. Os outros premiados de 2014 foram o norte-americano Manjul Bhargava, o austríaco Martin Hairer e Maryam Mirzakhani, primeira mulher e primeira iraniana a receber o prêmio. Ela morreu no ano passado, vítima de câncer de mama.

